У Кременчуці ветеранський простір можуть побудувати до квітня — Малецький

У Кременчуці нині триває будівництво ветеранського простору, що розташовуватиметься на розі вулиць Флотської та Великої набережної. Орієнтовно роботи мають завершити до 1 квітня цьогоріч. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час візиту до міста керівника обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича 16 січня, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».
Тут надаватимуть психологічну та соціальну підтримку, а також організовуватимуть відпочинок і спортивні заняття для ветеранів та їхніх сімей. Поряд з хабом є парк, озеро, місця для гри у теніс і футбол. У майбутньому також облаштують дитячі і спортивні майданчики, зроблять під’їзд громадського транспорту «прямо під хаб», розповів Малецький.
Загальна вартість будівництва — близько 147 млн гривень, розповів Малецький. Проєкт реалізовують на умовах співфінансування з державою, яка покриває 63 млн гривень. Решта — 84 млн грн — фінансує Кременчуцька громада.
Загалом таких просторів 10 по Україні, повідомив Малецький.
У серпні торік Кременчуцький виконавчий комітет замовив розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво ветеранського простору у громаді за понад 1 млн грн. Раніше загальна сума проєкту становила понад 106 мільйонів гривень, втім вона зросла до понад 132 мільйони, і на січень 2026 року вже становить 147 млн гривень. Кременчук планував виділити з міського бюджету 42,6 млн гривень, державний бюджет покриватиме понад 62 млн гривень.
У жовтні виконком замовив будівництво простору. Підрядник має виконати від фундаментних робіт до благоустрою території. Єдиним учасником у аукціоні на будівництво ветеранського простору у Кременчуці стало приватне підприємство науково-виробниче «Укрекоспецпроект».
Журналісти видання «МедіаДоказ» виявили у кошторисах можливі переплати на матеріалах щонайменше на 2 мільйони гривень.
Віталій Малецький прокоментував кошторис проєкту:
Як йдеться у матеріалі видання, проєкт пройшов експертизу в ТОВ «Нова-Експерт». У договорі зазначено, що ціна є твердою, але може уточнюватись у випадку змін у проєкті, форс-мажору або нових нормативних вимог. Договір також дозволяє уточнення ціни після завершення робіт, але лише в межах реальних витрат, пов’язаних із зростанням вартості вже використаних ресурсів.
