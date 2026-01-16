У Кременчуці ветеранський простір можуть побудувати до квітня — Малецький

У Кременчуці нині триває будівництво ветеранського простору, що розташовуватиметься на розі вулиць Флотської та Великої набережної. Орієнтовно роботи мають завершити до 1 квітня цьогоріч. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час візиту до міста керівника обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича 16 січня, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».

Фото: Полтавська ОВА

Тут надаватимуть психологічну та соціальну підтримку, а також організовуватимуть відпочинок і спортивні заняття для ветеранів та їхніх сімей. Поряд з хабом є парк, озеро, місця для гри у теніс і футбол. У майбутньому також облаштують дитячі і спортивні майданчики, зроблять під’їзд громадського транспорту «прямо під хаб», розповів Малецький.

— Це і коворкінги певні, це і спортивні заходи. По адаптивному спорту хочемо зробити вуличні майданчики, щоб хлопці могли займатись спортом на повітрі, — сказав Малецький.

Загальна вартість будівництва — близько 147 млн гривень, розповів Малецький. Проєкт реалізовують на умовах співфінансування з державою, яка покриває 63 млн гривень. Решта — 84 млн грн — фінансує Кременчуцька громада.

Загалом таких просторів 10 по Україні, повідомив Малецький.

Будівництво Простору: що відомо

У серпні торік Кременчуцький виконавчий комітет замовив розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво ветеранського простору у громаді за понад 1 млн грн. Раніше загальна сума проєкту становила понад 106 мільйонів гривень, втім вона зросла до понад 132 мільйони, і на січень 2026 року вже становить 147 млн гривень. Кременчук планував виділити з міського бюджету 42,6 млн гривень, державний бюджет покриватиме понад 62 млн гривень.

У жовтні виконком замовив будівництво простору. Підрядник має виконати від фундаментних робіт до благоустрою території. Єдиним учасником у аукціоні на будівництво ветеранського простору у Кременчуці стало приватне підприємство науково-виробниче «Укрекоспецпроект».

Журналісти видання «МедіаДоказ» виявили у кошторисах можливі переплати на матеріалах щонайменше на 2 мільйони гривень.

Віталій Малецький прокоментував кошторис проєкту:

— Щось стає дешевше, щось стає дорожче. Ми по тим кошторисам жодної копійки ще не платили і платити не будемо, поки не перевіримо все. Коли постачальники нададуть документи на перевірку, накладні, по якій ціни все це закуповували, будуть сформовані відомості, перевірить технагляд, перевірять спеціалісти і буде оплата по фактичним затратам. Тому ніякої переплати там немає.

Як йдеться у матеріалі видання, проєкт пройшов експертизу в ТОВ «Нова-Експерт». У договорі зазначено, що ціна є твердою, але може уточнюватись у випадку змін у проєкті, форс-мажору або нових нормативних вимог. Договір також дозволяє уточнення ціни після завершення робіт, але лише в межах реальних витрат, пов’язаних із зростанням вартості вже використаних ресурсів.