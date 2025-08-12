У Кременчуці замовили розробку проєкту будівництва ветеранського простору за понад 1 млн грн

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 300

Кременчуцький виконавчий комітет замовив розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво ветеранського простору у громаді. Його планують звести на розі вулиць Флотської та Велика набережна. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що виготовлення ПКД коштувало 1 млн 491 тисяча 747 гривень. Проєкт мають зробити до 19 серпня.

Хто розробник ПКД

Виготовлення документації замовили у ФОП Михайлусь Світлана Миколаївна. За даними YouControl та Clarity Project, ФОП зареєстроване у 2023 році у Дніпропетровській області, місто Кам’янське. Основний вид діяльності — інша професійна, наукова та технічна діяльність. Для підприємиці участь у держзакупівлях є першою.

Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді планують звести великий Простір для ветеранів у рамках державної програми — це буде мультифункціональне приміщення, зокрема, зі спортзалами. Місто вже подало заявку, нині очікується погодження фінансування. На реалізацію масштабного проєкту виділятимуть гроші не лише з державного, а й міського бюджету.