На Полтавщині судили військового, який тричі був у СЗЧ

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 374

У Полтаві судили військовослужовця, який за час військової служби тричі йшов у СЗЧ. Про це стало відомо із вироку Полтавського районного суду від 13 січня.

Як встановив суд, обвинувачений мав офіцерське звання та служив у лавах Збройних сил України. У грудні 2024 року він самовільно залишив місце служби та не виконував свої службові обов’язки понад три доби. У лютому 2025 року військовий добровільно повернувся до частини.

Надалі обвинувачений двічі повторно самовільно залишав місце служби — у вересні та жовтні 2025 року. Одного разу його виявили поліціянти в Одесі, а тоді доставили до пункту тимчасової дислокації підрозділу. Згодом обвинувачений самостійно прийшов до Державного бюро розслідувань у Полтаві.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Дії військовослужбовця кваліфікували за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення місця служби тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану.

Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Строк відбування покарання рахують із терміном попереднього ув’язнення. До набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишатиметься без змін.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці суд звільнив від відповідальності військового, який пішов у СЗЧ, але мав намір повернутися на службу.