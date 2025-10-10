У Кременчуці виконком замовив будівництво нового ветеранського простору: яким він буде

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 90

Роботи плануються завершити до 20 листопада 2025 року, гарантія на об’єкт — 10 років

Виконавчий комітет замовляє будівництво нового ветеранського простору на розі вулиць Флотської та Велика набережна. Очікувана вартість закупівлі — майже 133 мільйони гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro.

У документації йдеться про «нове будівництво ветеранського простору» (клас наслідків — СС2) з громадською будівлею та спортзалом. Підрядник має виконати від фундаментних робіт до благоустрою території.

Роботи плануються завершити до 20 листопада 2025 року, гарантія на об’єкт — 10 років.

Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді планують звести великий Простір для ветеранів у рамках державної програми — це буде мультифункціональне приміщення, розповіла заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова.

У серпні Кременчуцький виконавчий комітет замовив розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво ветеранського простору у громаді за понад 1 млн грн. Загальна сума фінансування будівництва становить понад 106 мільйонів гривень. Понад половину цієї суми — 63,7 млн гривень — покриє державний бюджет.