Будівництво ветеранського простору у Кременчуці коштуватиме понад 100 млн грн: значну частину покриє держбюджет

На реалізацію проєкту виділятимуть гроші з державного та міського бюджетів

Загальна сума фінансування будівництва нового ветеранського простору у Кременчуці становить понад 106 мільйонів гривень. Понад половину цієї суми — 63,7 млн гривень — покриє державний бюджет. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили на сайті 18 серпня.

Проєкт рішення, який виноситиметься на розгляд депутатам міськради, називається «Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 13 грудня 2024 року «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік». Відповідні зміни до програми запропонували, зокрема, і після зміни доходів громади через отриману держсубвенцію на будівництво простору.

З бюджету Кременчуцької громади на реалізацію ветеранського проєкту піде 42,6 млн гривень, написали у пояснювальній записці.

Що відомо про будівництво простору

У Кременчуцькій громаді планують звести великий Простір для ветеранів у рамках державної програми — це буде мультифункціональне приміщення, розповіла заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова. Його побудують на розі вулиць Флотської та Великої Набережної. Станом на 16 липня місто отримало перший транш — 51 млн грн. Проте, щоб повноцінно розпочати будівництво, Кременчук має передбачити у власному бюджеті ще й співфінансування — 40% від загальної вартості проєкту.

У серпні Кременчуцький виконавчий комітет замовив розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво ветеранського простору у громаді за понад 1 млн грн.