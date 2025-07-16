Кременчук отримає 63,7 млн грн на будівництво ветеранського простору: проєкт стартує з державної субвенції

Місто Кременчук отримало державну субвенцію на створення ветеранського простору в районі парку Студентський
Кременчук отримає субвенцію з державного бюджету в розмірі 63,7 млн грн на реалізацію інвестиційного проєкту — створення ветеранського простору в районі парку Студентський. Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії міськради, повідомив кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Як повідомила заступниця міського голови з фінансів Тетяна Неіленко, місто вже отримало перший транш — 51 млн грн. Проте, щоб повноцінно розпочати будівництво, Кременчук має передбачити у власному бюджеті ще й співфінансування — 40% від загальної вартості проєкту.
Наразі місто розпочало геодезичні й вишукувальні роботи, а також опрацьовує нормативні документи, що регулюють порядок використання коштів субвенції.
За словами Неіленко, у Міністерстві у справах ветеранів уже вимагають проміжний звіт про використання коштів, навіть попри те, що вони ще фактично не витрачені. Ветеранський простір стане новим соціальним закладом для ветеранів і членів їхніх родин.
Нагадаємо, що 2 липня у Кременчуці офіційно відкрили комунальну установу «Центр надання соціальних послуг «Турбота», який надає понад 20 соціальних послуг для вразливих категорій населення, також для ветеранів, сімей, які втратили/мають зниклих безвісти членів родини на війні — від соціального супроводу, до психологічної і юридичної підтримки, консультації, послуг адаптації тощо.
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