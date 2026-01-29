На Полтавщині введений графік аварійних відключень світла – «Полтаваобленерго»
Сьогодні, 09:29
Отримана команда від НЕК «Укренерго» застосувати ГАВ в об'ємі 6-10 черг
У Полтавській області застосовано графік аварійних відключени світла (ГАВ).
Про це повідомила АТ «Полтаваобленерго» у своєму Телеграм-каналі.
— У 8.54 отримана команда від НЕК «Укренерго» на застосування 6-10 черг ГАВ, — йдеться в повідомленні.
