Полтавський апеляційний суд закрив справу про катування через строки давності

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 295 Коментарів: 1

 

Попри доведені факти насильства, Полтавський апеляційний суд скасував вирок у справі про катування чоловіка міліціонером та двома спільниками, попри доведені факти насильства

Полтавський апеляційний суд розглянув апеляції у кримінальному провадженні щодо колишнього дільничного інспектора міліції та двох цивільних осіб, яких обвинувачували у катуванні чоловіка в Харківській області. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За даними суду, у серпні 2015 року правоохоронець разом зі спільниками незаконно проник до помешкання потерпілого, застосував до нього кайданки, бив, душив поліетиленовими пакетами та змушував зізнатися у підпалі автомобіля. Згодом чоловіка вивезли до лісосмуги, де катування тривали кілька годин. Потерпілий зазнав тілесних ушкоджень і сильних фізичних та моральних страждань.

У 2018 році суд першої інстанції призначив обвинуваченим реальні строки ув’язнення. Однак апеляційний суд дійшов висновку, що з моменту вчинення злочину минуло понад десять років, а строки давності притягнення до відповідальності спливли.

У підсумку вирок скасували, кримінальне провадження закрили, а обвинувачених звільнили від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Нагадаємо, що пенсіонерці, яка організувала підпільний бордель на Кременчучинні, суд призначив цілодобове перебування під домашнім арештом.

Автор: Катерина Животовська
1 594
evil:
Сьогодні, 08:07

Вгадайте с першого разу де цей мусор зараз працює?


2 0

