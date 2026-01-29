Полтавський апеляційний суд закрив справу про катування через строки давності

Попри доведені факти насильства, Полтавський апеляційний суд скасував вирок у справі про катування чоловіка міліціонером та двома спільниками, попри доведені факти насильства

Полтавський апеляційний суд розглянув апеляції у кримінальному провадженні щодо колишнього дільничного інспектора міліції та двох цивільних осіб, яких обвинувачували у катуванні чоловіка в Харківській області. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За даними суду, у серпні 2015 року правоохоронець разом зі спільниками незаконно проник до помешкання потерпілого, застосував до нього кайданки, бив, душив поліетиленовими пакетами та змушував зізнатися у підпалі автомобіля. Згодом чоловіка вивезли до лісосмуги, де катування тривали кілька годин. Потерпілий зазнав тілесних ушкоджень і сильних фізичних та моральних страждань.

У 2018 році суд першої інстанції призначив обвинуваченим реальні строки ув’язнення. Однак апеляційний суд дійшов висновку, що з моменту вчинення злочину минуло понад десять років, а строки давності притягнення до відповідальності спливли.

У підсумку вирок скасували, кримінальне провадження закрили, а обвинувачених звільнили від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

