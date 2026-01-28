На Кременчуччині пенсіонерка організувана підпільний бордель: вона перебуває під домашнім арештом

Підозрюваній інкримінують втягнення жінок у заняття проституцією з корисливих мотивів

На Кременчуччині жінка організувала підпільний бордель та втягувала жінок у заняття проституцією. Про це стало відомо із ухвали Автозаводського районного суду від 21 січня.

Як стало відомо із тексту ухвали, починаючи з травня 2025 року підозрювана облаштувала приміщення, яке використовувалося для надання платних сексуальних послуг. За версією правоохоронців, жінка встановила «прайс» — 200 гривень за годину, приймала дзвінки від клієнтів, узгоджувала час зустрічей і вказувала місце надання послуг.

Також, за матеріалами провадження, вона втягувала жінок у проституцію, користуючись їхнім скрутним матеріальним становищем. Слідство задокументувало щонайменше два епізоди у серпні та вересні 2025 року, коли жінки надавали сексуальні послуги клієнтам, а гроші передавали підозрюваній.

Прокурор наполягав на застосуванні домашнього арешту, а захист заперечував проти цього.

У результаті суд призначив підозрюваній цілодобовий домашній арешт. Запобіжний захід діятиме до 27 лютого 2026 року.

Нагадаємо, кілька років тому у Кременчуці та Полтаві накрили підпільні будинки розпусти, які маскувалися під масажні салони.