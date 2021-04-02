У Кременчуці та Полтаві накрили підпільні будинки розпусти, які маскувалися під масажні салони

Слідчі Полтави та Кременчука розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 303 КК України – сутенерство
Два підпільні заклади, в яких надавалися сексуальні послуги, викрили 1 квітня у Полтаві та Кременчуці працівники слідчого управління поліції області спільно з регіональним управлінням міграційної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням спецпризначенців батальйону поліції особливого призначення.
Слідчі поліції Полтави та Кременчука розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України – сутенерство, вчинене щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб. Тривають слідчі дії.
Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі.