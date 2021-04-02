Надзвичайні новини, Полтавщина

У Кременчуці та Полтаві накрили підпільні будинки розпусти, які маскувалися під масажні салони

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 270 Коментарів: 1

 

Слідчі Полтави та Кременчука розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 303 КК України – сутенерство

Два підпільні заклади, в яких надавалися сексуальні послуги, викрили 1 квітня у Полтаві та Кременчуці працівники слідчого управління поліції області спільно з регіональним управлінням міграційної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням спецпризначенців батальйону поліції особливого призначення.


- У рамках відкритих кримінальних проваджень в «масажних салонах», в яких надавалися оплатні сексуальні послуги, провели обшуки та вилучили ряд речових доказів. На даний час поліція встановлює організаторів незаконного бізнесу та коло осіб, причетних до протиправної діяльності, – прокоментував Андрій Полонський, тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника управління міграційної поліції Полтавщини.


Слідчі поліції Полтави та Кременчука розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України – сутенерство, вчинене щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб. Тривають слідчі дії.


Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: бордель масаж
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Коментарі: 1

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belka2:
Сьогодні, 14:21

Може вже пора легалізувати разом з канабісом , та покласти край метівскій годівниці .


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