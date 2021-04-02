Кременчук, Коронавірус / Карантин

Антирекорд в Україні за кількістю хворих за добу: COVID-19 виявили майже у 20 тисяч людей

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 913

 

На Полтавщині за цей період – 693 інфікованих

19 893 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 2 квітня, інформує МОЗ. Це найбільша кількість людей, які захворіли протягом доби за весь час пандемії на території України. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 5 040 осіб;
  • виписано з лікарень – 4 413 осіб;
  • летальних випадків – 433;
  • одужало – 10 287 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 711 630 осіб;
  • одужало – 1 333 370 осіб;
  • летальних випадків – 33 679;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 238 849.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1 164 випадки;
  • Вінницька область – 815 випадків;
  • Волинська область – 522 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1 178 випадків;
  • Донецька область – 852 випадки;
  • Житомирська область – 855 випадків;
  • Закарпатська – 389 випадків;
  • Запорізька область – 755 випадків;
  • Івано-Франківська область – 415 випадків;
  • Київська область – 1 156 випадків;
  • Кіровоградська область – 166 випадків;
  • Луганська область – 187 випадків;
  • Львівська область – 1 668 випадків;
  • Миколаївська область – 456 випадків;
  • Одеська область – 1 608 випадків;
  • Полтавська область – 693 випадки;
  • Рівненська область – 635 випадків;
  • Сумська область – 786 випадків;
  • Тернопільська область – 710 випадків;
  • Харківська область – 1 494 випадки;
  • Херсонська область – 221 випадок;
  • Хмельницька область – 1 351 випадок;
  • Черкаська область – 768 випадків;
  • Чернівецька область – 466 випадків;
  • Чернігівська область – 583 випадки.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 56526 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу – 693.


Одужали 47442 (+672) жителя області, продовжують лікування 7901 людина. Усього зареєстрували 1183 летальні випадки, нових – 13 (Полтава, Новосанжарський район по 2, Горішні Плавні, Гребінківський, Диканський, Кременчуцький, Лубни, Оржицький, Полтавський, Решетилівський, Хорольський райони по 1).

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 21549 (+231);
  • Кременчук – 6870 (+72);
  • Полтавський район – 2717 (+59);
  • Горішні Плавні – 2570 (+8);
  • Миргород – 2105 (+48);
  • Лубни – 1787 (+2);
  • Лохвицький район – 1746 (+58);
  • Зіньківський район – 1303 (+16);
  • Карлівський район – 1249 (+24);
  • Пирятинський район – 941 (+7);
  • Глобинський район – 904 (+30);
  • Новосанжарський район – 900;
  • Котелевський район – 891 (+8);
  • Кременчуцький район – 817 (+1);
  • Гадяч – 843 (+24);
  • Шишацький район – 799;
  • Диканський район – 858;
  • Миргородський район – 750 (+13);
  • Хорольський район – 733 (+2);
  • Решетилівський район – 731 (+20);
  • Машівський район – 704 (+9);
  • Кобеляцький район – 662;
  • Чутівський район – 557 (+3);
  • Гадяцький район – 582 (+20);
  • Великобагачанський район – 522 (+6);
  • Семенівський район – 485;
  • Лубенський район – 452 (+2);
  • Оржицький район – 463 (+24);
  • Козельщинський район – 428 (+3);
  • Гребінківський район – 346 (+3);
  • Чорнухинський район – 262 (+1).

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 43,1%.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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