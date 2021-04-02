Антирекорд в Україні за кількістю хворих за добу: COVID-19 виявили майже у 20 тисяч людей

На Полтавщині за цей період – 693 інфікованих
19 893 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 2 квітня, інформує МОЗ. Це найбільша кількість людей, які захворіли протягом доби за весь час пандемії на території України. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 040 осіб;
- виписано з лікарень – 4 413 осіб;
- летальних випадків – 433;
- одужало – 10 287 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 711 630 осіб;
- одужало – 1 333 370 осіб;
- летальних випадків – 33 679;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 238 849.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 164 випадки;
- Вінницька область – 815 випадків;
- Волинська область – 522 випадки;
- Дніпропетровська область – 1 178 випадків;
- Донецька область – 852 випадки;
- Житомирська область – 855 випадків;
- Закарпатська – 389 випадків;
- Запорізька область – 755 випадків;
- Івано-Франківська область – 415 випадків;
- Київська область – 1 156 випадків;
- Кіровоградська область – 166 випадків;
- Луганська область – 187 випадків;
- Львівська область – 1 668 випадків;
- Миколаївська область – 456 випадків;
- Одеська область – 1 608 випадків;
- Полтавська область – 693 випадки;
- Рівненська область – 635 випадків;
- Сумська область – 786 випадків;
- Тернопільська область – 710 випадків;
- Харківська область – 1 494 випадки;
- Херсонська область – 221 випадок;
- Хмельницька область – 1 351 випадок;
- Черкаська область – 768 випадків;
- Чернівецька область – 466 випадків;
- Чернігівська область – 583 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 56526 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу – 693.
Одужали 47442 (+672) жителя області, продовжують лікування 7901 людина. Усього зареєстрували 1183 летальні випадки, нових – 13 (Полтава, Новосанжарський район по 2, Горішні Плавні, Гребінківський, Диканський, Кременчуцький, Лубни, Оржицький, Полтавський, Решетилівський, Хорольський райони по 1).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 21549 (+231);
- Кременчук – 6870 (+72);
- Полтавський район – 2717 (+59);
- Горішні Плавні – 2570 (+8);
- Миргород – 2105 (+48);
- Лубни – 1787 (+2);
- Лохвицький район – 1746 (+58);
- Зіньківський район – 1303 (+16);
- Карлівський район – 1249 (+24);
- Пирятинський район – 941 (+7);
- Глобинський район – 904 (+30);
- Новосанжарський район – 900;
- Котелевський район – 891 (+8);
- Кременчуцький район – 817 (+1);
- Гадяч – 843 (+24);
- Шишацький район – 799;
- Диканський район – 858;
- Миргородський район – 750 (+13);
- Хорольський район – 733 (+2);
- Решетилівський район – 731 (+20);
- Машівський район – 704 (+9);
- Кобеляцький район – 662;
- Чутівський район – 557 (+3);
- Гадяцький район – 582 (+20);
- Великобагачанський район – 522 (+6);
- Семенівський район – 485;
- Лубенський район – 452 (+2);
- Оржицький район – 463 (+24);
- Козельщинський район – 428 (+3);
- Гребінківський район – 346 (+3);
- Чорнухинський район – 262 (+1).
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 43,1%.