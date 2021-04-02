Антирекорд в Україні за кількістю хворих за добу: COVID-19 виявили майже у 20 тисяч людей

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На Полтавщині за цей період – 693 інфікованих

19 893 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 2 квітня, інформує МОЗ. Це найбільша кількість людей, які захворіли протягом доби за весь час пандемії на території України. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 040 осіб;

виписано з лікарень – 4 413 осіб;

летальних випадків – 433;

одужало – 10 287 осіб;

здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 711 630 осіб;

одужало – 1 333 370 осіб;

летальних випадків – 33 679;

проведено ПЛР-тестувань – 8 238 849.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 164 випадки;

Вінницька область – 815 випадків;

Волинська область – 522 випадки;

Дніпропетровська область – 1 178 випадків;

Донецька область – 852 випадки;

Житомирська область – 855 випадків;

Закарпатська – 389 випадків;

Запорізька область – 755 випадків;

Івано-Франківська область – 415 випадків;

Київська область – 1 156 випадків;

Кіровоградська область – 166 випадків;

Луганська область – 187 випадків;

Львівська область – 1 668 випадків;

Миколаївська область – 456 випадків;

Одеська область – 1 608 випадків;

Полтавська область – 693 випадки;

Рівненська область – 635 випадків;

Сумська область – 786 випадків;

Тернопільська область – 710 випадків;

Харківська область – 1 494 випадки;

Херсонська область – 221 випадок;

Хмельницька область – 1 351 випадок;

Черкаська область – 768 випадків;

Чернівецька область – 466 випадків;

Чернігівська область – 583 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 56526 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу – 693.



Одужали 47442 (+672) жителя області, продовжують лікування 7901 людина. Усього зареєстрували 1183 летальні випадки, нових – 13 (Полтава, Новосанжарський район по 2, Горішні Плавні, Гребінківський, Диканський, Кременчуцький, Лубни, Оржицький, Полтавський, Решетилівський, Хорольський райони по 1).



Географія поширення інфекції:

Полтава – 21549 (+231);

Кременчук – 6870 (+72);

Полтавський район – 2717 (+59);

Горішні Плавні – 2570 (+8);

Миргород – 2105 (+48);

Лубни – 1787 (+2);

Лохвицький район – 1746 (+58);

Зіньківський район – 1303 (+16);

Карлівський район – 1249 (+24);

Пирятинський район – 941 (+7);

Глобинський район – 904 (+30);

Новосанжарський район – 900;

Котелевський район – 891 (+8);

Кременчуцький район – 817 (+1);

Гадяч – 843 (+24);

Шишацький район – 799;

Диканський район – 858;

Миргородський район – 750 (+13);

Хорольський район – 733 (+2);

Решетилівський район – 731 (+20);

Машівський район – 704 (+9);

Кобеляцький район – 662;

Чутівський район – 557 (+3);

Гадяцький район – 582 (+20);

Великобагачанський район – 522 (+6);

Семенівський район – 485;

Лубенський район – 452 (+2);

Оржицький район – 463 (+24);

Козельщинський район – 428 (+3);

Гребінківський район – 346 (+3);

Чорнухинський район – 262 (+1).

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 43,1%.