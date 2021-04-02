Дорогу на вулиці Лейтенанта Покладова нарешті заасфальтують

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 526 Коментарів: 1

Сподіваємося, що про непролазні ями на тій ділянці кременчужани згадуватимуть як про страшний сон

Мерія Кременчука поінформувала, на якому етапі знаходиться ремонт вулиці Лейтенанта Покладова – шляховики вже готуються заасфальтувати ту ділянку дороги, про непролазні ями на котрій писав «ТелеграфЪ».





Наразі бригади облаштовують основу дороги, встановлюють новий прибордюрний камінь, чистять зливову каналізацію. Після завершення робіт на проїжджій частини вулиці комунальники мають обладнати й нову пішохідну зону.

Минулого року на цьому об’єкті вуличної мережі замінили інженерні комунікації, після чого там і з'явилися ті самі непролазні ями.



