Кременчук

Дорогу на вулиці Лейтенанта Покладова нарешті заасфальтують

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 526 Коментарів: 1

 

Сподіваємося, що про непролазні ями на тій ділянці кременчужани згадуватимуть як про страшний сон

Мерія Кременчука поінформувала, на якому етапі знаходиться ремонт вулиці Лейтенанта Покладова – шляховики вже готуються заасфальтувати ту ділянку дороги, про непролазні ями на котрій писав «ТелеграфЪ».


Кременчуцькі шляховики вийшли ремонтувати вулицю Покладова, ями на якій учора «засвітив» ТЪ

 

Наразі бригади облаштовують основу дороги, встановлюють новий прибордюрний камінь, чистять зливову каналізацію. Після завершення робіт на проїжджій частини вулиці комунальники мають обладнати й нову пішохідну зону.

 

Минулого року на цьому об’єкті вуличної мережі замінили інженерні комунікації, після чого там і з'явилися ті самі непролазні ями.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: ремонт дорог ремонт тротуаров асфальт
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Коментарі: 1

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Dok:
Сьогодні, 15:41

Завтра буде дощ з снігом, ото тоді й заплановане асфальтування))


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