Стало відомо, чи повернуть спецперепустки у транспорт Кременчука, як у Києві

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 2 000

Міський голова Кременчука на засіданні виконкому заявив, що ситуація з коронавірусом погіршується, але зупиняти транспорт будуть лише у крайньому випадку.





- Поясніть нашим перевізникам, що від того, як вони будуть носити маски, залежить, чи будуть вони їздити. Зупиняти транспорт – це останнє, на що треба йти. Транспорт має працювати. Нам не хочеться повертатися до спецперепусток як минулого року, – звернувся міський голова Віталій Малецький до керівника управління Руслана Івашини.





Керівник управління транспорту Руслан Івашина зауважив, що перевірили 45 автобусів – і лише у двох водіїв не було масок.





- Продовжуємо перевірку технічного стану транспорту у весняний період, направили попередження підприємствам. Також перевірили графіки відповідних ремонтів на літній період, – додав Руслан Івашина.