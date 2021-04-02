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Краще пізно, ніж ніколи: найвлучніший та найневдаліший коментатор березня

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 539

Наступне нагородження відбудеться в кінці квітня, або на початку травня ;)

«ТелеграфЪ» продовжує відзначати коментаторів. Сьомий місяць поспіль ми визначаємо дописувачів, чиї коменти отримали найбільшу кількість лайків та дизлайків.


Найвлучнішим коментатором місяця став evgeniys - за це він отримав віртуальний кубок, який тепер буде відображатись у всіх його коментарях. Коментатори мають знати своїх героїв. Запрошуємо Євгена до редакції - крім віртуального кубка обіцяємо нагородити ще й реальною пляшкою ігристого. За березень він написав 7 коментарів, але зібрав ним 226 лайків. Ось найбільш оцінений коментар:

 

 

Найбільше «не зайшли» читачам коментарі Natali_nata. Її коментарям також присвоєний відповідний значок. За березень вона написала усього 3 коментаря і примудрилася зібрати ними 92 дизлайки. Ось коментар, який не сподобався іншим найбільше:

 

 

Ось кого ми відзначили у вересні, жовтні, листопаді, грудні, січні та лютому

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Автор: Руслана Горгола
Теги: комментарии
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