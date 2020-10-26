«ТелеграфЪ» визначив найвлучнішого та найневдалішого коментатора жовтня

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«ТелеграфЪ» продовжує відзначати коментаторів. Другий місяць поспіль ми визначаємо дописувачів, чиї коменти отримали найбільшу кількість лайків та дизлайків.





Найвлучнішим коментатором жовтня став D - за це він отримав віртуальний кубок, який тепер буде відображатись у всіх його коментарях. Коментатори мають знати своїх героїв. Запрошуємо Дмитра до редакції - крім віртуального кубка обіцяємо нагородити ще й реальною пляшкою ігристого. За жовтень він написав усього 4 коментаря, але зібрав ними 184 лайки. Ось коментар, який наші читачі оцінили найвище:









Найбільше «не зайшли» читачам коментарі ags`a. Його коментарям також на місяць присвоєний відповідний значок. За жовтень Олексій написав 13 коментарів і зібрав ними 259 дизлайків. Ось коментар, який не сподобався іншим найбільше:





Ось кого ми відзначили у вересні. А наступне нагородження відбудеться 30 листопада.