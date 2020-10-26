Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Кременчук, Новини сайту

«ТелеграфЪ» визначив найвлучнішого та найневдалішого коментатора жовтня

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 120

Наступне нагородження відбудеться 30 листопада

«ТелеграфЪ» продовжує відзначати коментаторів. Другий місяць поспіль ми визначаємо дописувачів, чиї коменти отримали найбільшу кількість лайків та дизлайків.


Найвлучнішим коментатором жовтня став D - за це він отримав віртуальний кубок, який тепер буде відображатись у всіх його коментарях. Коментатори мають знати своїх героїв. Запрошуємо Дмитра до редакції - крім віртуального кубка обіцяємо нагородити ще й реальною пляшкою ігристого. За жовтень він написав усього 4 коментаря, але зібрав ними 184 лайки. Ось коментар, який наші читачі оцінили найвище:


  


Найбільше «не зайшли» читачам коментарі ags`a. Його коментарям також на місяць присвоєний відповідний значок. За жовтень Олексій написав 13 коментарів і зібрав ними 259 дизлайків. Ось коментар, який не сподобався іншим найбільше:


 

 

Ось кого ми відзначили у вересні. А наступне нагородження відбудеться 30 листопада.

0
Автор: ТелеграфЪ
Теги: комментарии
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх