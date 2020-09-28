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Кременчук, Новини сайту

«ТелеграфЪ» щомісяця нагороджуватиме найвлучнішого коментатора...

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 321 Коментарів: 2

 
... і відзначатиме того, чиї коменти «не зайшли» аудиторії

Відсьогодні «ТелеграфЪ» вводить відзнаки для коментаторів. Щомісяця ми визначатимемо дописувачів, чиї коменти отримали найбільшу кількість лайків та дизлайків.


Найвлучнішим коментатором вересня став Добриня - за це він отримав віртуальний кубок, який тепер буде відображатись у всіх його коментарях. Коментатори мають знати своїх героїв. Запрошуємо Добриню до редакції - крім віртуального кубка обіцяємо нагородити ще й реальною пляшкою ігристого. За вересень він написав усього 6 коментарів, але зібрав ними 328 лайків. Ось коментар, який наші читачі оцінили найвище:

 


Найбільше «не зайшли» читачам коментарі vatelman`a. Його коментарям також на місяць присвоєний відповідний значок. За вересень він написав 25 коментарів і зібрав ними 154 дизлайка. Ось коментар, який не сподобався іншим найбільше:


 

Наступне нагородження відбудеться 1 листопада.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: комментарии
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

263
vortex:
Сьогодні, 18:12

smileЦікаво, яку нагороду отримає головний збирач дізлайків. Треба щось також реальне подарувати...


3 1
148
LYuSIYa:
Сьогодні, 18:18

Цитата: vortex

smileЦікаво, яку нагороду отримає головний збирач дізлайків. Треба щось також реальне подарувати...

В умовах нашего міста більшість дизлайків отримає той, хто любить Україну і не приймає ЗеЛоха.


5 6

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