«ТелеграфЪ» щомісяця нагороджуватиме найвлучнішого коментатора...

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Відсьогодні «ТелеграфЪ» вводить відзнаки для коментаторів. Щомісяця ми визначатимемо дописувачів, чиї коменти отримали найбільшу кількість лайків та дизлайків.





Найвлучнішим коментатором вересня став Добриня - за це він отримав віртуальний кубок, який тепер буде відображатись у всіх його коментарях. Коментатори мають знати своїх героїв. Запрошуємо Добриню до редакції - крім віртуального кубка обіцяємо нагородити ще й реальною пляшкою ігристого. За вересень він написав усього 6 коментарів, але зібрав ними 328 лайків. Ось коментар, який наші читачі оцінили найвище:





Найбільше «не зайшли» читачам коментарі vatelman`a. Його коментарям також на місяць присвоєний відповідний значок. За вересень він написав 25 коментарів і зібрав ними 154 дизлайка. Ось коментар, який не сподобався іншим найбільше:





Наступне нагородження відбудеться 1 листопада.