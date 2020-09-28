Списки кандидатов в горсовет от партии «Довіра» – во главе с Медведовским

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 258 Коментарів: 1

А также о том, какую роль семейные истории могут играть в политике

Кременчугская территориальная городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в Кременчугский горсовет от партии «Довіра». Их 42 человека. Первым номером в списке идет Владимир Медведовский. Второй номер – Татьяна Сидерка.



Владимир Медведовский – сын известного кременчужанина Валерия Медведовского. В данном случае это важно. Валерий Медведовский – экс-гендиректор городского водоканала, а также экс-вице-мэр. На пост вице-мэра его пригласил Олег Бабаев. А вернуться на пост гендиректора водоканала ему не позволил Виталий Малецкий. В 2016-м Медведовский судился, выиграл несколько судов, но восстановиться на посту гендиректора коммунального водоканала ему не удалось. Малецкий тогда сказал журналистам, что «не видит Валерия Медведовского на этом посту».



Не только отец, но и сын – Владимир Медведовский – потерял руководящий пост в период правления Виталия Малецкого. В 2016 году Владимир Медведовский был уволен с поста директора коммунального предприятия «Горсвет» с формулировкой «по согласию сторон».



Эти события произошли с Медведовскими в 2016 году, а в 2017 году Медведовский-старший возглавил общественную организацию «Наш дім – Кременчук». Организация очень критично оценивала деятельность городской власти (команды Малецкого), и инициировала сбор подписей кременчужан под обращением к правительству – к правительству обращались по поводу необоснованно высоких тарифов на коммунальные услуги в Кременчуге. В сентябре 2019-го, после парламентских выборов, «Наш дім – Кременчук» прекратил свою деятельность.





Вот что ответил Медведовский-старший, когда “ТелеграфЪ» в 2019-м спросил о его планах:





– Вы планируете принять участие в выборах мэра, которые состоятся в Кременчуге в 2020-м?

– Я рассматриваю такую возможность. Там не только выборы мэра будут, но и выборы в горсовет. Но многое будет зависеть от ситуации, думаю, будет меняться законодательство, это играет роль.



И вот в сентябре 2020-го Медведовский-младший ведет в горсовет партию.



Второй номер в списке кандидатов «Довіри» – депутат Кременчугского горсовета Татьяна Сидерка. Её же партия выдвинула на пост мэра Кременчуга. На протяжении депутатской каденции Сидерка регулярно занималась проблемами школьного питания в Кременчуге, инспектировала школьные столовые. Из-за проверок столовых у неё неоднократно возникали конфликты с командой власти. В горсовет Татьяна Сидерка попала как кандидат от Радикальной партии Ляшко (РПЛ). В 2019-м она вышла и из фракции РПЛ, и из партии, – и пошла на парламентские выборы как самовыдвиженец.



Есть ещё одна фамилия, о которой имеет смысл помнить – это фамилия Кулинич. Нардеп Олег Кулинич – лидер партии «Довіра». Кулинич – нардеп не простой, а многослойный – он был и членом парламентской группы «Відродження», и членом парламентской фракции «Партии регионов». Теперь возглавил «Довіру».



«Довіра» – новая партия, создана на базе парламентской группы, в состав которой вошли 17 внефракционных нардепов-мажоритарщиков. Парламентскую группу создали 6 декабря 2019 года, после парламентских выборов.





Читайте список кандидатов, возможно, найдете знакомые фамилии:

Кстати, кандидаты в «Довіре» все беспартийные – как и в «Слуге народа»



