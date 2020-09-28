Список кандидатов в горсовет от «Слуги народа» – все как один беспартийные

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Кременчугская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в Кременчугский городской совет от президентской партии «Слуга народа».





А вот наиболее характерная особенность этого списка – все 42 кандидата беспартийные, они не члены партии «Слуга народа». Это само по себе забавно, кроме того, по версии «Телеграфа», такая массовая беспартийность кандидатов может свидетельствовать о том, что президентская партия не имеет достаточного количества парторганизаций в регионах – людей-то в список набрали беспартийных.



«ТелеграфЪ» неоднократно задавал вопрос: создана ли в Кременчуге городская парторганизация «Слуги народа»? Мы спрашивали об этом кандидатов от «Слуги народа» в горсовет, в облсовет, и конкретно нардепа Мовчана. И слышали один и тот же ответ: «Насколько мне известно, организация находится на стадии регистрации документов».



О нардепе Мовчане. По спискам «Слуги народа» в Кременчугский горсовет идут два его официальных помощника-консультанта – Илья Кочуров (№4) и Виктория Григораш (№15). Похоже. Это семейная традиция – предыдущие пять лет в горсовете сидел помощник-консультант дяди Мовчана – Юрия Шаповалова.



Еще одна характерная особенность списка – от «Слуги народа» в горсовет идут сразу три сотрудника коммунальной телерадиокомпании:

№2 – Игорь Штефан, корреспондент;

№10 – Сергей Гориславец , ведущий развлекательных программ ;

№13 – Дарья Мусиенко , корреспондент .



Также в списке кандидатов есть несколько медиков из коммунальных медучреждений (больница «Кременчугская», ЦПМСП №1) и начальник юридической службы коммунального предприятия «Теплоэнерго».



Изучайте список:



