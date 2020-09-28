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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Список кандидатов в горсовет от «Слуги народа» – все как один беспартийные

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 291

 

Зато есть помощники нардепа и работники коммунальной телерадиокомпании

Кременчугская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в Кременчугский городской совет от президентской партии «Слуга народа».


А вот наиболее характерная особенность этого списка – все 42 кандидата беспартийные, они не члены партии «Слуга народа». Это само по себе забавно, кроме того, по версии «Телеграфа», такая массовая беспартийность кандидатов может свидетельствовать о том, что президентская партия не имеет достаточного количества парторганизаций в регионах – людей-то в список набрали беспартийных.


«ТелеграфЪ» неоднократно задавал вопрос: создана ли в Кременчуге городская парторганизация «Слуги народа»? Мы спрашивали об этом кандидатов от «Слуги народа» в горсовет, в облсовет, и конкретно нардепа Мовчана. И слышали один и тот же ответ: «Насколько мне известно, организация находится на стадии регистрации документов».


О нардепе Мовчане. По спискам «Слуги народа» в Кременчугский горсовет идут два его официальных помощника-консультанта – Илья Кочуров (№4) и Виктория Григораш (№15). Похоже. Это семейная традиция – предыдущие пять лет в горсовете сидел помощник-консультант дяди Мовчана – Юрия Шаповалова.


Еще одна характерная особенность списка – от «Слуги народа» в горсовет идут сразу три сотрудника коммунальной телерадиокомпании:

  • №2 – Игорь Штефан, корреспондент;
  • №10 – СергейГориславец, ведущийразвлекательныхпрограмм;
  • №13 – ДарьяМусиенко, корреспондент.


Также в списке кандидатов есть несколько медиков из коммунальных медучреждений (больница «Кременчугская», ЦПМСП №1) и начальник юридической службы коммунального предприятия «Теплоэнерго».


Изучайте список:


 

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге партия "Слуга народа" кандидаты список кандидатов избирательная комиссия Кременчуг беспартийный член партии
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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