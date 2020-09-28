Список кандидатов в горсовет от «Слуги народа» – все как один беспартийные

Кременчугская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в Кременчугский городской совет от президентской партии «Слуга народа».
А вот наиболее характерная особенность этого списка – все 42 кандидата беспартийные, они не члены партии «Слуга народа». Это само по себе забавно, кроме того, по версии «Телеграфа», такая массовая беспартийность кандидатов может свидетельствовать о том, что президентская партия не имеет достаточного количества парторганизаций в регионах – людей-то в список набрали беспартийных.
«ТелеграфЪ» неоднократно задавал вопрос: создана ли в Кременчуге городская парторганизация «Слуги народа»? Мы спрашивали об этом кандидатов от «Слуги народа» в горсовет, в облсовет, и конкретно нардепа Мовчана. И слышали один и тот же ответ: «Насколько мне известно, организация находится на стадии регистрации документов».
О нардепе Мовчане. По спискам «Слуги народа» в Кременчугский горсовет идут два его официальных помощника-консультанта – Илья Кочуров (№4) и Виктория Григораш (№15). Похоже. Это семейная традиция – предыдущие пять лет в горсовете сидел помощник-консультант дяди Мовчана – Юрия Шаповалова.
Еще одна характерная особенность списка – от «Слуги народа» в горсовет идут сразу три сотрудника коммунальной телерадиокомпании:
Также в списке кандидатов есть несколько медиков из коммунальных медучреждений (больница «Кременчугская», ЦПМСП №1) и начальник юридической службы коммунального предприятия «Теплоэнерго».
Изучайте список:
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.