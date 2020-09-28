COVID-19: У Полтаві оголошений помаранчевий рівень епідемічної небезпеки

Вчора, 18:46 Переглядів: 3 187 Коментарів: 2

У помаранчевій зоні діють обмеження, про які варто знати

Сьогодні, 1 жовтня, Полтава досягла «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки. Це останній рівень перед червоним – найвищим рівнем епіднебезпеки.





У жовтій зоні знаходяться місто Лубни, Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський та Шишацький райони.



Нове зонування почне діяти з понеділка, 5 жовтня.



Відповідне рішення сьогодні, 1 жовтня, ухвалила Державна комісія з питань ТЕБ та НС. Про це повідомив губернатор Полтавщини Олег Синєгубов.



Кременчужанам, які планували відвідати Полтаву, варто знати про карантинні обмеження у помаранчевій зоні. У цій зоні обмежена: