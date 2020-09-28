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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

COVID-19: У Полтаві оголошений помаранчевий рівень епідемічної небезпеки

Вчора, 18:46 Переглядів: 3 187 Коментарів: 2

 

У помаранчевій зоні діють обмеження, про які варто знати

Сьогодні, 1 жовтня, Полтава досягла «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки. Це останній рівень перед червоним – найвищим рівнем епіднебезпеки.


У жовтій зоні знаходяться місто Лубни, Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський та Шишацький райони.


Нове зонування почне діяти з понеділка, 5 жовтня.


Відповідне рішення сьогодні, 1 жовтня, ухвалила Державна комісія з питань ТЕБ та НС. Про це повідомив губернатор Полтавщини Олег Синєгубов.


Кременчужанам, які планували відвідати Полтаву, варто знати про карантинні обмеження у помаранчевій зоні. У цій зоні обмежена:

  • діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
  • діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
  • планова госпіталізація в лікарнях;
  • робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
  • прийом нових змін в дитячі табори;
  • обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м. та не більше 100 людей.
5
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 карантин карантинны обмеження помаранчева зона Полтава Кременчук
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

309
Чувааак:
Вчора, 22:20

Кременчук не далеко, шикуйтесь


2 6
41
FanFootball:
Вчора, 23:39

А у Кременчуга какой?


1 0

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