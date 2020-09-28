На вулиці Леонова збили пішохода

Сьогодні, 20:17 Переглядів: 1 079

Сьогодні увечері, 1 жовтня, на вулиці Леонова легковик збив пішохода. За інформацією очевидців, пішохід раптово вийшов на дорогу та потрапив під колеса Volkswagen Polo. Людина жива, забрала «швидка».