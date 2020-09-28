Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна201305
Кременчук257
Хворі:
Україна108856
Кременчук63
Одужало:
Україна88453
Кременчук186
Померло:
Україна3996
Кременчук8
Топ новина, Кременчук, Коронавірус / Карантин

Йдемо на рекорд: 38 випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

Вчора, 22:32 Переглядів: 1 237 Коментарів: 2

 

Захворіла 6-річна дитина

Сьогодні, 1 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 38 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Захворіли 20 жінок віком від 26 до 92 року та 17 чоловіків віком від 18 до 71 року, також захворіла 6-річна дитина. 29 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Дев'ять - лікуються в інфекційному відділенні.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужали п'ять осіб.


Всього випадків по місту - 325
Одужало 211
Померло 9

2
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

309
Чувааак:
Вчора, 22:56

Що я казав - готовся, Кременчук, дуже скоро...


13 4
239
1
vetalman:
Вчора, 23:50

Первая больница будет Айсберг арендовать ?



Прекрасно .. выхлопные газы ....ветер с НПЗ ...Белановский карьер .... covid-19 ..

Свечку за упокой осталось поставить ..


2 1

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