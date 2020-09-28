Йдемо на рекорд: 38 випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

Сьогодні, 1 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 38 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Захворіли 20 жінок віком від 26 до 92 року та 17 чоловіків віком від 18 до 71 року, також захворіла 6-річна дитина. 29 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Дев'ять - лікуються в інфекційному відділенні.
По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.
Одужали п'ять осіб.
Всього випадків по місту - 325
Одужало 211
Померло 9