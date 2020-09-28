Йдемо на рекорд: 38 випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

Вчора, 22:32 Переглядів: 1 237 Коментарів: 2

Сьогодні, 1 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 38 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Захворіли 20 жінок віком від 26 до 92 року та 17 чоловіків віком від 18 до 71 року, також захворіла 6-річна дитина. 29 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Дев'ять - лікуються в інфекційному відділенні.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужали п'ять осіб.



Всього випадків по місту - 325

Одужало 211

Померло 9