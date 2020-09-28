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Бізнес/Робота, Деловые новости, Полтавщина

Полтавская ОГА получила 515 млн грн инвесткредита на реконструкцию дороги

Сьогодні, 07:07 Просмотров: 106 Комментариев: 1

Средства будут направлены на реконструкцию автодороги Чернухи-Лубны

Государственный «Укрэксимбанк» предоставил Полтавской областной государственной администрации 515 млн грн инвестиционного кредита сроком на 4 года по механизму использования средств субвенции из государственного бюджета на погашение заимствований, привлеченных для реконструкции дороги Чернухи-Лубны. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.


Соответствующий меморандум подписали 1 октября председатель правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер и глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

 

- Реализация проекта позволит уже с середины следующего года в полной мере пользоваться качественной автомобильной дорогой с гарантийным сроком 10 лет, - отметил Синегубов.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дорога ремонт дорог

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Комментарии: 1

310
Чувааак:
Сьогодні, 07:40

Коли виділять пів ляма щоб хоча б фрезою зрізали горби і напливи на дорозі в Маламівці, і за переїздом як на Павлиш?


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