Полтавская ОГА получила 515 млн грн инвесткредита на реконструкцию дороги

Государственный «Укрэксимбанк» предоставил Полтавской областной государственной администрации 515 млн грн инвестиционного кредита сроком на 4 года по механизму использования средств субвенции из государственного бюджета на погашение заимствований, привлеченных для реконструкции дороги Чернухи-Лубны. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.





Соответствующий меморандум подписали 1 октября председатель правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер и глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

- Реализация проекта позволит уже с середины следующего года в полной мере пользоваться качественной автомобильной дорогой с гарантийным сроком 10 лет, - отметил Синегубов.