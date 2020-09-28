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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцький тренер з греко-римської боротьби Микола Троян помер від COVID-19

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 774 Коментарів: 1

 

Тренер помер у реанімації

Вчора, 1 жовтня, помер тренер з греко-римської боротьби Микола Троян, якому було всього 65 років. Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова Полтавської обласної федерації греко-римської боротьби Рустам Азізов.


- Микола Миколайович все своє свідоме життя провів на борцівському килимі, в спортивному залі. Він був першим тренером нашого земляка, президента Федерації греко-римської боротьби України Олега Сазонова. Микола Миколайович виховав цілу плеяду знаменитих людей. Якось в розмові він сказав: «Я напевно і помру на килимі», майже так і сталося. Сучасний вірус не щадить людей. Світла пам’ять про Миколу Миколайовича залишиться в наших серцях. Пам’ятаємо і сумуємо. Приносимо щирі співчуття рідним і близьким, - написав Рустам Азізов.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Миколи Трояна. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус греко-римська боротьба
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

368
Туся:
Сьогодні, 09:03

 Співчуваю родині! Людина, яка весь час в спортивній формі, ще не зовсім стара... Ковіт. це страшна реальність, а, не вигадка для ніби то покорного  приструнювання людей, чи відмивання грошей. Ці чинники , звичайно є в даній ситуації, та все ж хвороба лютує, і треба дотримуватися правил карантиних заходів, а  то багато хто вважає, що і маска, і дистанція, і тіснява поміж людей.  і відвідування  торгових, розважальних, спортивних закладів , просто фігня! Ні це  дуже серйозно! 


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