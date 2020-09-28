Кременчуцький тренер з греко-римської боротьби Микола Троян помер від COVID-19

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Вчора, 1 жовтня, помер тренер з греко-римської боротьби Микола Троян, якому було всього 65 років. Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова Полтавської обласної федерації греко-римської боротьби Рустам Азізов.





- Микола Миколайович все своє свідоме життя провів на борцівському килимі, в спортивному залі. Він був першим тренером нашого земляка, президента Федерації греко-римської боротьби України Олега Сазонова. Микола Миколайович виховав цілу плеяду знаменитих людей. Якось в розмові він сказав: «Я напевно і помру на килимі», майже так і сталося. Сучасний вірус не щадить людей. Світла пам’ять про Миколу Миколайовича залишиться в наших серцях. Пам’ятаємо і сумуємо. Приносимо щирі співчуття рідним і близьким, - написав Рустам Азізов.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Миколи Трояна.