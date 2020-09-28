Світлана Тригубенко може стати директоркою Кременчуцької гімназії №24

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 671 Коментарів: 1

Вона єдина, хто подала документи на заміщення вакантної посади очільника цієї школи

У Кременчуцькій гімназії №24 скоро з'явиться новий директор, адже був оголошений конкурс на заміщення вакантної посади керівника цієї школи; заяву та документи слід було подати до 25 вересня.





1 жовтня відбулося засідання комітету, який мав допустити претендентів на директорське крісло до наступного етапу конкурсного відбору. Документи на заміщення вакантної посади подала лише одна людина – Світлана Володимирівна Тригубенко, вона, вірогідно, й стане новою очільницею гімназії №24 та змінить на цьому посту Валерія Фофанова.



Як повідомив директор департаменту освіти Геннадій Москалик, Світлана Тригубенко народилася 24 червня 1972 року. Вона закінчила Полтавський педагогічний інститут ім. Короленка у червні 1996 року, має диплом спеціаліста та 13 років педстажу. Досвід роботи у неї наступний: вчитель української мови і літератури, заступник директора школи з виховної роботи, начальник відділу освіти Козельщанської райдержадміністрації, начальник відділу сім'ї та молоді Козельщанської райдержадміністрації, заступник голови райдержадміністрації, методист районного методичного кабінету.



Так як документи Світлани Тригубенко відповідали вимогам конкурсу, усі 7 членів комісії проголосували за те, аби допустити її до наступного етапу, який відбудеться 13 жовтня.



