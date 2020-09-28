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Кременчук, Освіта

Ось чому затримали зарплату освітянам Кременчука

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 650 Коментарів: 3

 

Мер Віталій Малецький каже, що виною тому дірка у міському бюджеті, але проблема вирішується

30 липня повністю не отримали заробітну плату деякі освітяни – працівникам садочків і технічному персоналу заборгували 200 тисяч грн. Про це під час проведення урочистостей, присвячених Дню працівників освіти, у мерії розповів міський голова Віталій Малецький.


Мер пояснив, що виною тому – діра в міському бюджеті у 160 млн грн. Вона виникає через те, що частину коштів у Кременчука «забирає» держава, а також коронавірусні реалії негативно впливають на економіку.


- Держава вилучає у нас кожного 10, 20 і 30 числа 3 млн 700 тис грн просто тому, що місто багате, і місто нормально збирає на території податки. Частина цих коштів автоматом перераховується у державний бюджет. Сума вилучення за рік – 149 млн. Ми неодноразово зверталися, кажемо: залиште ці кошти в місті, якраз вони дозволять нам цю діру ліквідувати. Ні, абсолютно!


За словами Віталія Малецького, 30 вересня 3 727 344 грн 15 коп в черговий раз автоматично списали з рахунку міста в установі Державного казначейства, без згоди, без підписів представників місцевої влади.



- Поки що, на жаль, влада нас не чує в Києві, і на обласному рівні теж не чують, хоча ми про це неодноразово говоримо, що бюджет має заборгованість 150 млн, а у нас ці 150 млн просто витягують і забирають, - каже мер.


Також він називає і наступну причину дефіциту коштів:


- Відставання уже скорочене до двох днів по виплаті заробітної плати по місту. В липні у нас відставання сягало 7-8, по деяким установам 14 днів внаслідок того, що у нас економіка під час кризи працює набагато гірше: менше податків сплачується у місцевий бюджет, ситуація була відповідно дуже складна. Сьогодні ми констатуємо, що місто почало працювати краще, підприємства почали працювати краще, і фактично бюджет виконується набагато краще, ніж це було в важкі літні місяці.


Пан Малецький наголосив, що завтра, 2 жовтня, питання по зарплатах закриють, і кошти на картки освітяни до свого професійного свята отримають.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: зарплата педагоги городской бюджет долги по зарплате мэр Виталий Малецкий
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

235
Piton78:
Сьогодні, 17:43

Та ладно Віталька знову лапшу почав вішати людям! А газетка майже 10 лямів а озеленення під час ковіду ще 4 лями а віконця в спортивній школі а скільки ще такого так лямів 20 набігло б і діра в бюджеті була б меншою! Годі тріпати язиком рецепт один треба просто комусь повідривати руки щоб не крали!


10 2
10
Marusya Klimova:
Сьогодні, 17:44

теперь зарплата тоько по праздникам будет?

 


4 2
13
Гуру:
Сьогодні, 17:52

а шо вы только на Витальку? а нука вспоминаем як "Неосяйний" со своей сворой на всю страну цифирик вывел в 4000$.Веталю до #янелоха ой как далеко !!! смотрите учителя и иже верующие в царствие зелёное-не лоханитесь.

 


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