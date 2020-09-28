Список кандидатов в горсовет от «Голоса» – на Полтавщине «Голос» идет на выборы только в Кременчуге

Кременчугская территориальная городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в Кременчугский горсовет от партии «Голос». Полный список кандидатов можно посмотреть ниже.
Список кандидатов подала Полтавская областная территориальная парторганизация «Голоса». Возглавила её кременчужанка Оксана Гуйда – она же идет первым номером в списке кандидатов в Кременчугский горсовет.
«ТелеграфЪ» спросил, почему «Голос» не создал городскую парторганизацию в Кременчуге? Оксана Гуйда ответила:
Оксана Гуйда рассказала, что в Полтавской области партия «Голос» участвует в местных выборах только в Кременчуге – даже в Полтаве они не идут на выборы.
В 2015 году Гуйда баллотировалась на пост мэра Кременчуга. В этом году «Голос» не выдвинул кандидата на пост мэра Кременчуга. «ТелеграфЪ» спросил, почему нет кандидата? Оксана Гуйда ответила:
На парламентских выборах в 2019 году в народные депутаты от «Голоса» шел Ростислав Зауральский – известный в Кременчуге врач-трансфузиолог и волонтер. В 2020 году перед выборами он сделал заявление, что пойдет на выборы как кандидат от президентской партии «Слуга народа».
«ТелеграфЪ» спросил Оксану Гуйду, как парторганизация восприняла уход Зауральского? Она ответила:
Жена Ростислава Зауральского Екатерина Зауральская идет в горсовет по спискам «Голоса» под номером 13.
Список кандидатов в Кременчугский горсовет от партии «Голос»:
В списках «Голоса» довольно много беспартийных кандидатов. «ТелеграфЪ» спросил руководителя областной парторганизации Оксану Гуйду, почему столько беспартийных? Она ответила:
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.