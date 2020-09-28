Список кандидатов в горсовет от «Голоса» – на Полтавщине «Голос» идет на выборы только в Кременчуге

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Кременчугская территориальная городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в Кременчугский горсовет от партии «Голос». Полный список кандидатов можно посмотреть ниже.





Список кандидатов подала Полтавская областная территориальная парторганизация «Голоса». Возглавила её кременчужанка Оксана Гуйда – она же идет первым номером в списке кандидатов в Кременчугский горсовет.



«ТелеграфЪ» спросил, почему «Голос» не создал городскую парторганизацию в Кременчуге? Оксана Гуйда ответила:









– Мы просто не успели бы это сделать. Не так давно в областной парторганизации произошли серьезные изменения, её руководство ушло в другие партии и идет на выборы уже от них. Мне предложили возглавить областную парторганизацию, учитывая сложившуюся ситуацию, я согласилась. На регистрацию областной парторганизации у нас ушло 9 дней, по срокам мы уже не успевали создать городскую организацию. Но, как вы знаете, Избирательный кодекс дает право областным парторганизациям выдвигать кандидатов в городские советы в такой ситуации.





Оксана Гуйда рассказала, что в Полтавской области партия «Голос» участвует в местных выборах только в Кременчуге – даже в Полтаве они не идут на выборы.







Почему нет кандидата в мэры?

В 2015 году Гуйда баллотировалась на пост мэра Кременчуга. В этом году «Голос» не выдвинул кандидата на пост мэра Кременчуга. «ТелеграфЪ» спросил, почему нет кандидата? Оксана Гуйда ответила:





– Мы просто не успели это сделать из-за обстоятельств, о которых я уже говорила – смена областного руководства и возникшие в связи с этим проблемы. А когда пришлось выбирать, решили сконцентрировать усилия на горсовете. Я убеждена, что мэр без команды в горсовете – это бессмысленно, такой мэр в конечном счете окажется недееспособным. Поэтому мы решили формировать команду. Партии «Голос» всего год, думаю, мы успеем принять участие в очередных выборах мэра Кременчуга.





Как «Голос» принял уход Зауральского?

На парламентских выборах в 2019 году в народные депутаты от «Голоса» шел Ростислав Зауральский – известный в Кременчуге врач-трансфузиолог и волонтер. В 2020 году перед выборами он сделал заявление, что пойдет на выборы как кандидат от президентской партии «Слуга народа».





«ТелеграфЪ» спросил Оксану Гуйду, как парторганизация восприняла уход Зауральского? Она ответила:

– Для меня врачи – особые люди, я не берусь оценивать их действия. А Ростислав – врач от Бога, если ему в правительственной партии пообещали помощь с открытием отделения, помощь со службой крови, думаю, это сыграло решающую роль в его выборе. Да, мы остались без Зауальского, но Катя (Зауральская, - ред.) всегда была с нами.





Жена Ростислава Зауральского Екатерина Зауральская идет в горсовет по спискам «Голоса» под номером 13.







Список кандидатов в Кременчугский горсовет от партии «Голос»:









В списках «Голоса» довольно много беспартийных кандидатов. «ТелеграфЪ» спросил руководителя областной парторганизации Оксану Гуйду, почему столько беспартийных? Она ответила:





– Перед подачей документов все кандидаты написали заявления в партию. Для меня это принципиальный вопрос, мы договорились, что беспартийных среди нас не будет, люди уже вступают в партию, но из-за того, что сроки подачи документов в территориальную избирательную комиссию очень сжатые, мы не успели провести всё это по документам.