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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Список кандидатов в горсовет от «Голоса» – на Полтавщине «Голос» идет на выборы только в Кременчуге

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 445

 

В «Голосе» сменилось партийное руководство

Кременчугская территориальная городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в Кременчугский горсовет от партии «Голос». Полный список кандидатов можно посмотреть ниже.


Список кандидатов подала Полтавская областная территориальная парторганизация «Голоса». Возглавила её кременчужанка Оксана Гуйда – она же идет первым номером в списке кандидатов в Кременчугский горсовет.


«ТелеграфЪ» спросил, почему «Голос» не создал городскую парторганизацию в Кременчуге? Оксана Гуйда ответила:


 


– Мы просто не успели бы это сделать. Не так давно в областной парторганизации произошли серьезные изменения, её руководство ушло в другие партии и идет на выборы уже от них. Мне предложили возглавить областную парторганизацию, учитывая сложившуюся ситуацию, я согласилась. На регистрацию областной парторганизации у нас ушло 9 дней, по срокам мы уже не успевали создать городскую организацию. Но, как вы знаете, Избирательный кодекс дает право областным парторганизациям выдвигать кандидатов в городские советы в такой ситуации.


Оксана Гуйда рассказала, что в Полтавской области партия «Голос» участвует в местных выборах только в Кременчуге – даже в Полтаве они не идут на выборы.



Почему нет кандидата в мэры?

 В 2015 году Гуйда баллотировалась на пост мэра Кременчуга. В этом году «Голос» не выдвинул кандидата на пост мэра Кременчуга. «ТелеграфЪ» спросил, почему нет кандидата? Оксана Гуйда ответила:


– Мы просто не успели это сделать из-за обстоятельств, о которых я уже говорила – смена областного руководства и возникшие в связи с этим проблемы. А когда пришлось выбирать, решили сконцентрировать усилия на горсовете. Я убеждена, что мэр без команды в горсовете – это бессмысленно, такой мэр в конечном счете окажется недееспособным. Поэтому мы решили формировать команду. Партии «Голос» всего год, думаю, мы успеем принять участие в очередных выборах мэра Кременчуга.


Как «Голос» принял уход Зауральского?

На парламентских выборах в 2019 году в народные депутаты от «Голоса» шел Ростислав Зауральский – известный в Кременчуге врач-трансфузиолог и волонтер. В 2020 году перед выборами он сделал заявление, что пойдет на выборы как кандидат от президентской партии «Слуга народа».


«ТелеграфЪ» спросил Оксану Гуйду, как парторганизация восприняла уход Зауральского? Она ответила:

– Для меня врачи – особые люди, я не берусь оценивать их действия. А Ростислав – врач от Бога, если ему в правительственной партии пообещали помощь с открытием отделения, помощь со службой крови, думаю, это сыграло решающую роль в его выборе. Да, мы остались без Зауальского, но Катя (Зауральская, - ред.) всегда была с нами.


Жена Ростислава Зауральского Екатерина Зауральская идет в горсовет по спискам «Голоса» под номером 13.



Список кандидатов в Кременчугский горсовет от партии «Голос»:


 


В списках «Голоса» довольно много беспартийных кандидатов. «ТелеграфЪ» спросил руководителя областной парторганизации Оксану Гуйду, почему столько беспартийных? Она ответила:


– Перед подачей документов все кандидаты написали заявления в партию. Для меня это принципиальный вопрос, мы договорились, что беспартийных среди нас не будет, люди уже вступают в партию, но из-за того, что сроки подачи документов в территориальную избирательную комиссию очень сжатые, мы не успели провести всё это по документам.
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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге партия "Голос" кандидаты Кременчугский горсовет Кременчуг партия "Слуга народа"
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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