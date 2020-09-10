В Кременчугский райсовет от «Слуги народа» идет врач и волонтер Зауральский

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 1 200 Коментарів: 6

Кременчугский врач-трансфузиолог Ростислав Зауральский будет участвовать в выборах в Кременчугский районный совет как кандидат от президентской партии «Слуга народа». Он уже подал все соответствующие документы. Об этом он сообщил «Телеграфу».



Зауральский – заведущий отделением трансфузиологии в Кременчугском перинатальном центре ІІ уровня. Он создатель первой мобильной станции переливания крови, благодаря которой кровь можно подвозить максимально близко к раненым бойцам в зоне АТО.

В парламентских выборах 2019 года Ростислав Зауральский участвовал, как кандидат от партии «Голос».

В 2015 году в Кременчугский горсовет он шел по спискам партии БПП «Солидарность».





Перед парламентскими выборами 2019 года Зауральскому поступало предложение из штаба партии «Слуга народа». Он дал согласие, но при отборе его кандидатуру не утвердили.



«ТелеграфЪ» задал Ростиславу Зауральскому несколько вопросов:



– Вы идете на выборы от «Слуги народа». Это ваше решение или вам сделали предложение?

– Да, мне поступило предложение от народного депутата, кременчужанина Максима Березина.

– По каким соображениям вы приняли предложение?

– Для меня это было сложное решение, но, учитывая тот факт, что я всегда стараюсь быть максимально полезным, я решил, что районная рада будет для меня достаточно удачным вариантом, я смогу там реализовать себя как врач и развивать медицину. Учитывая тот факт, что «Слуга народа» – правительственная партия, в ней можно будет ни с кем не воевать, а максимально эффективно двигать те вопросы, которые требуют решения. У меня есть опыт госпитальной рады, у меня есть опыт развития госпитальных районов, если я туда пройду, я знаю, чем я там буду заниматься.



– На чью помощь вы больше рассчитываете – на помощь нардепа Березина или партии «Слуга народа»?

– Максим Березин сейчас двигает в Раде мои проекты, касающиеся службы крови и медицины катастроф, это проекты всеукраинского значения, Максим Березин входит в Комитет по национальной безопасности. Если у нардепа Березина будут предложения по медицинским проблемам Кременчугского района, я с радостью их рассмотрю.



– У вас было несколько конфликтов с командой Малецкого и с нардепом Шаповаловым, а выборы «Слуги народа» в Кременчугском районе курирует его племянник нардеп Мовчан. Вы опасаетесь противодействия с их стороны?

– Я думаю, не будет никакого противодействия, потому что Березин и Мовчан все-таки в одной партии, тем более я Мовчана видел, это его люди списки составляют, вроде проблем не было.



– Почему не идете на выборы от «Голоса»?

– К сожалению, «Голос» нехорошо себя вел после парламентских выборов, никто даже не сказал спасибо, несмотря на то, что наши рейтинги в Кременчуге были значительно выше, чем по Украине. Я понял, что «Голос» не очень заинтересован в поддержке региональных парторганизаций. Кроме того, я не понял демарша Вакарчука, когда он перед выборами ушел из партии. Конечно, мне очень жаль «Голос», это была высокодемократичная, цивилизованная партия, она мне очень нравилась, но, к сожалению, в политике, кроме интеллигентности и хорошего воспитания, нужны несколько другие качества, нужны результаты. К сожалению, я не вижу перспектив у «Голоса» сейчас. А мне нельзя проигрывать, чтобы не превратиться в хронического «второго». В прошлом году на парламентских выборах я с ноля занял пятое место, это был очень хороший стартовый результат, не хотелось, чтобы он пропал просто так. Для меня местные выборы – это не столько политика, сколько возможность реализовывать себя на местном уровне.



– Вы с начала войны возите кровь на фронт, ездите туда регулярно, вас, как волонтера, устраивает позиция президента Зеленского по поводу русско-украинской войны?

–На сегодняшний день его партия «Слуга народа» – это солянка, у которой нет своей определенной позиции. Возьмем Максима Березина, он тоже АТОвец, ветеран, он тоже знает, что там происходит. Что касается президента, моя позиция по войне более жесткая, пока там убивают наших людей, ни о каком мире не может быть речи, но это я, а положение президента намного сложнее. Вы знаете, чем больше адекватных, думающих людей придет в «Слугу народа», тем лучше – возможно, тогда возникнет какой-то костяк, потому что сегодня я даже представить боюсь, кто там идет по спискам.



– От каких партий кроме «Слуги народа» вы получили предложение у частвовать в выборах?

– Предлагали «Свобода», «Европейская солидарность» и «Голос».

– Почему вы выбрали «Слугу народа»?

– Потому что это та партия, правительственная партия, в которой можно не бороться, а работать. Я все сторонник конструктива, люблю работать на результат.