На тренерському містку «Кременя» поповнення

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Тренер повернувся до кременчуцького клубу після 7-річної перерви

Після 7-річної перерви до лав футбольного клубу «Кремінь» повернувся тренер Олександр Поляков. З цього сезону Олександр Поляков працює у штабі Олександра Головка.

Народився 25 січня 1965 року в Кременчуці.





Освіта - вища. Закінчив Харківський інститут фізичної культури (1989).





Кар'єра: Харківський спортінтернат (1982), ФК Металіст (дубль) 1982-1983 рр.., 1983-1985 проходив службу в лавах збройних сил (спортивна рота).





1984-1985рр. - ФК Ворскла (Полтава)

1986-1987 - ФК Металіст (дубль), 1987-1989 - ФК Маяк (Харків)

1989-1991 - викладач фізкультури в ХІФК

1991-1993 - ФК Кремінь (Кременчук), тренер

1993-1994 - ПФК Олександрія, тренер

1994-1995 - ФК Нафтохімік (Кременчук)

1996-2001 - тренер-адміністратор ФК «Кремінь» (Кременчук)

1995 по 2002 - захищав кольори міні-футбольної команди КрАЗ (Кременчук), що виступала у Вищій лізі України.

2008-2012 - тренер ФК Кремінь (Кременчук)

2013-2020 - тренер Ворскли U-21