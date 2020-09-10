Данные на 11 сентября: 27 кременчужан больны COVID-19

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 1 696

11 дней назад их было пятеро

По состоянию на 11 сентября, 27 кременчужан больны COVID-19. Восемь пациентов находятся в инфекционном отделении больницы «Кременчугской». 19 пациентов проходят лечение амбулаторно, под наблюдением семейных врачей. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова.



Кроме того, в стационаре больницы «Кременчугской» с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 находится два жителя Глобинского района.



Всего с начала карантина в Кременчуге зарегистрировано 183 случая COVID-19. В настоящее время 151 пациент выздоровел. Пять кременчужан умерли.



За прошедшие сутки медики взяли материалы для анализов на COVID-19 у 10 человек. У одного из этих пациентов подтвердился диагноз COVID-19.





В сентябре количество заболевших COVID-19 в Кременчуге возросло. По состоянию на 31 августа, их было пятеро – сегодня их 27.