Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Данные на 11 сентября: 27 кременчужан больны COVID-19

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 1 696

 

11 дней назад их было пятеро

По состоянию на 11 сентября, 27 кременчужан больны COVID-19. Восемь пациентов находятся в инфекционном отделении больницы «Кременчугской». 19 пациентов проходят лечение амбулаторно, под наблюдением семейных врачей. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова.


Кроме того, в стационаре больницы «Кременчугской» с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 находится два жителя Глобинского района.


Всего с начала карантина в Кременчуге зарегистрировано 183 случая COVID-19. В настоящее время 151 пациент выздоровел. Пять кременчужан умерли.


За прошедшие сутки медики взяли материалы для анализов на COVID-19 у 10 человек. У одного из этих пациентов подтвердился диагноз COVID-19.


В сентябре количество заболевших COVID-19 в Кременчуге возросло. По состоянию на 31 августа, их было пятеро – сегодня их 27.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 инефкционное отделение стационар амбулаторное лечение семейный врач Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»
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