Буде гаряче: ФК «Кремінь» прииймає футболістів з Донбасу

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 336

Матч розпочнеться о 16.00 й транслюватиметься на двох каналах

Сьогодні, 12 вересня, о 16.00 футболісти «Кременя» на своєму полі приймуть краматорський «Авангард».

Пряма трансляція

Матч транслюватимуть на каналі Кремінь ТВ та Спорт

Дискваліфікація



Матч через дискваліфікацію пропустять двоє гравців «Кременя» Сергій Білоус та Олег Бородай, які в минулому матчі отримали червоні картки. Краматорському «Авангарду» не допоможе Олександр Цибульник.

Суддівські призначення



Головний арбітр: Вадим Подригуля (Луцьк),

Асистенти арбітра: Богдан Хіміч (Київ), Андрій Лібстер (Луганськ)

4-й арбітр: Олександр Садовий (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Олександр Якименко (Київ)





Головний арбітр Вадим Подригуля ще не судив матчі за участі «Кременя».





Історія зустрічей



«Кремінь» та «Авангард» в новітній історії зустрічалися 6 раз. В особистих зустрічах фаворитом є краматорський клуб, який 5 раз перемагав та один раз розписав мирову – минулого сезону у Полтаві, коли «Кремінь» проводив свої домашні матчі на стадіоні «Локомотив».

Попереду «Кремінь» чекає виїзний вояж: 16 вересня кубкова гра з «ВПК-Агро» Магдалинівка, а 21 вересня зустріч у Горішніх Плавнях з «Гірник-Спортом».