Буде гаряче: ФК «Кремінь» прииймає футболістів з Донбасу

Сьогодні, 12 вересня, о 16.00 футболісти «Кременя» на своєму полі приймуть краматорський «Авангард».
Матч транслюватимуть на каналі Кремінь ТВ та Спорт
Матч через дискваліфікацію пропустять двоє гравців «Кременя» Сергій Білоус та Олег Бородай, які в минулому матчі отримали червоні картки. Краматорському «Авангарду» не допоможе Олександр Цибульник.
Головний арбітр: Вадим Подригуля (Луцьк),
Асистенти арбітра: Богдан Хіміч (Київ), Андрій Лібстер (Луганськ)
4-й арбітр: Олександр Садовий (Кременчук)
Спостерігач арбітражу: Олександр Якименко (Київ)
Головний арбітр Вадим Подригуля ще не судив матчі за участі «Кременя».
«Кремінь» та «Авангард» в новітній історії зустрічалися 6 раз. В особистих зустрічах фаворитом є краматорський клуб, який 5 раз перемагав та один раз розписав мирову – минулого сезону у Полтаві, коли «Кремінь» проводив свої домашні матчі на стадіоні «Локомотив».
Попереду «Кремінь» чекає виїзний вояж: 16 вересня кубкова гра з «ВПК-Агро» Магдалинівка, а 21 вересня зустріч у Горішніх Плавнях з «Гірник-Спортом».