Судитимуть двох поліціянтів сусідньої області, які вибивали зізнання у вбивстві

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 268

До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього начальника одного із секторів Жовтоводського відділення поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області та його заступника. Вони обвинувачуються у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством за попередньою змовою групою осіб та завідомо незаконному затриманні (ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України).





Державне бюро розслідувань повідомило обставини справи. У червні 2020 року поліцейські розслідували загибель мешканця Жовтих Вод від вибуху бойового припасу. Щоб штучно збільшити показники своєї роботи обвинувачені, за відсутності жодних обґрунтованих доказів, затримали 23-річного місцевого мешканця. Він у момент вибуху перебував неподалік місця події. Вже у службовому кабінеті правоохоронці посадили потерпілого на стілець та почали «вибивати» зізнання в умисному вбивстві. Громадянин, своєю чергою, категорично заперечував причетність до події та наполягав, що був лише свідком трагедії.





Змушуючи визнати провину, поліцейські нанесли потерпілому понад 20 ударів у різні частини тіла, чим спричинили численні травми середнього ступеня тяжкості.





Загалом у відділ поліції потерпілий пробув з 2.00 до 7.00. На прохання викликати медиків, поліцейські не реагували. Лише коли мати прийшла до поліції за сином, і побачила, у якому той стані, викликала швидку допомогу, після чого його й госпіталізували.





У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.





Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві. Процесуальне керівництво – прокуратура Дніпропетровської області. Оперативний супровід – Дніпропетровське управління ДВБ Національної поліції України.



