Сергія Мазура, Олександра Савицького та Дмитра Христича з Кременчука відзначили нагородами

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 201

До Дня фізичної культури і спорту та з нагоди 110-ї річниці українського хокею президент Федерації нагородив за видатні спортивні досягнення та вагомий внесок у розвиток вітчизняного хокею спортсменів, тренерів та фахівців. Серед лауреатів президент ХК "Кременчук" Сергій Мазур, головний тренер кременчужан Олександр Савицький та тренер КДЮСШ "Авангард" Дмитро Христич. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького хокейного клубу.





Медаллю «За видатні спортивні досягнення у хокеї» нагороджено:

Богданова Анатолія Васильовича - заслуженого тренера України, головного тренера національної чоловічої збірної команди 1998-2003 років, м. Київ,

Бобровникова Василя Валентиновича - заслуженого працівника фізичної культури та спорту України, екс-гравця національної чоловічої збірної команди, м. Київ,

Буценка Костянтина Леонідовича - заслуженого працівника фізичної культури та спорту України, екс-гравця національної чоловічої збірної команди, Київська область,

Гладченка Євгена Дмитровича - заслуженого тренера України, м. Харків,

Годинюка Олександра Олеговича - головного тренера національної чоловічої збірної команди 2015 року, екс-гравця національної чоловічої збірної команди, м. Київ,

Ігнат’єва Олега Васильовича - старшого тренера молодіжної збірної команди 2018-2019 років, м. Харків,

Климентьєва Сергія Володимировича – майстра спорту України міжнародного класу, екс-гравця національної чоловічої збірної команди, м. Київ,

Лубніна Сергія Миколайовича - заслуженого працівника фізичної культури та спорту України, м. Київ,

Сеуканда Олександра Юрійовича - заслуженого тренера України, головного тренера національної чоловічої збірної команди 2003-2007 та 2009 років, м. Київ,

Сеуканда Олександра Юрійовича - заслуженого тренера України, головного тренера національної чоловічої збірної команди 2003-2007 та 2009 років, м. Київ, Савицького Олександра Валерійовича - головного тренера національної чоловічої збірної команди 2016-2018 років, екс-гравця національної чоловічої збірної команди, м. Київ,

Срюбка Андрія Васильовича - головного тренера національної чоловічої збірної команди 2019 року, екс-гравця національної чоловічої збірної команди, м. Київ,

Шахрайчука Вадима Валерійовича - майстра спорту України міжнародного класу, екс-гравця національної чоловічої збірної команди, м. Київ,

Христича Дмитра Анатолійовича - заслуженого працівника фізичної культури та спорту України, екс-гравця національної чоловічої збірної команди, м.Київ.

Медаллю «За досягнення у хокеї» нагороджено:

- Болотова Ігоря Олеговича - керівника відокремленого підрозділу у Миколаївській області, м.Миколаїв,

- Васкова Миколу Сергійовича - керівника відокремленого підрозділу у Чернігівській області, м.Чернігів,

- Давидюка Володимира Володимировича - керівника відокремленого підрозділу у Вінницькій області, м. Вінниця,

- Загороднього Юрія Івановича – керівника відокремленого підрозділу у Київській області, Київська область,

- Ковальова Івана Андрійовича - керівника відокремленого підрозділу у Харківській області, м.Харків,

- Когана Германа Наумовича - керівника відокремленого підрозділу у Одеській області, м. Одеса,

- Колмика Сергія Вікторовича - керівника відокремленого підрозділу у Херсонській області, м. Херсон,

- Мазура Сергія Володимировича - члена Виконкому Федерації, президента хокейного клубу «Кременчук», м. Кременчук,

- Сисюка Вадима Миколайовича - віцепрезидента Федерації,

- Сопіта Олександра Степановича - віцепрезидента Федерації,

- Романюка Миколу Степановича - керівника відокремленого підрозділу у Львівській області, президента хокейного клубу "Галицькі Леви" м. Новояворівськ.