6 нових випадків COVID-19 у Кременчуці

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Ще четверо кременчужан одужали від короновірусної хвороби

Вчора, 11 вересня, в Кременчуці зареєстровано 6 нових випадків коронавірусної хвороби. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, захворіли троє чоловіків та три жінки.





Четверо пацієнтів виписані з одужанням.