Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

6 нових випадків COVID-19 у Кременчуці

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 199

 

Ще четверо кременчужан одужали від короновірусної хвороби

Вчора, 11 вересня, в Кременчуці зареєстровано 6 нових випадків коронавірусної хвороби. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, захворіли троє чоловіків та три жінки.


Четверо пацієнтів виписані з одужанням.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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