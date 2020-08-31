Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.08.2020 10:00
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Кременчук, Здоров'я

В Кременчуге действуют три карантинные зоны – там выявлены пациенты с COVID-19

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 851 Коментарів: 1

 

И все они в центральной части города

По состоянию на 31 августа, в Кременчуге действуют три карантинно-санитарные зоны – №7; №10; №15.


В каждой из этих зон выявлены новые пациенты с COVID-19. В зоне №7 их 2; в зоне №10 – 1; №15 – 2. Четверо пациентов проходят лечение амбулаторно, один лежит в стационаре, в инфекционном отделении больницы «Кременчугской».


Все три действующие карантинные зоны расположены в центральной части города. Зона №7 – это район улиц Халаменюка и Гагарина. Зона №10 – центральная часть города, прилегающая к Приднепровскому парку. Зона №15 находится подальше – это Щемиловка.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 карантинные зоны пациент инфекционное отделение карантин Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

933
D:
Сьогодні, 18:21

И что, конкретно, в этих "зонах" происходит?...Вот я , что-то вообще не замечаю отличия между "зонами" и не зонами...


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