В Кременчуге действуют три карантинные зоны – там выявлены пациенты с COVID-19

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 851 Коментарів: 1

И все они в центральной части города

По состоянию на 31 августа, в Кременчуге действуют три карантинно-санитарные зоны – №7; №10; №15.



В каждой из этих зон выявлены новые пациенты с COVID-19. В зоне №7 их 2; в зоне №10 – 1; №15 – 2. Четверо пациентов проходят лечение амбулаторно, один лежит в стационаре, в инфекционном отделении больницы «Кременчугской».



Все три действующие карантинные зоны расположены в центральной части города. Зона №7 – это район улиц Халаменюка и Гагарина. Зона №10 – центральная часть города, прилегающая к Приднепровскому парку. Зона №15 находится подальше – это Щемиловка.