У Кременчуці НЕ затвердили розмір внесків на повірку та обслуговування теплових лічильників

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31 серпня виконком Кременчуцької міськради не затвердив проєкт рішення про внески на повірку та обслуговування теплових лічильників, який готувало КП «Теплоенерго». Проєкт зняли з порядку денного на відклали, оскільки директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний не зміг пояснити захмарну ціну по деяких будинках, яку (відповідно до розміру внесків) сплатять мешканці за чотири роки, тобто за стандартний міжповірочний інтервал.









Мер Малецький та члени виконкому з калькулятором рахували оплату — і дійшли висновку, що цифри дещо завищені.





Наприклад, стандартна 5-поверхова хрущовка на вулиці Правобережній, 46. У будинку 90 квартир. Відповідно до проєкту рішення, поданого на розгляд виконкому, внесок з однієї квартири за обслуговування та заміну лічильника (за квартал) складе 42,7 грн.





42,7 грн * 4 (місяці) * 4 (роки) * 90 (квартир) = 61 488 грн (з будинку в цілому).





То невже обслуговування та повірка лічильника затягне на понад 61 тисячу гривень? Тим більше, як пояснив Віталій Одношевний, у ціну не включена вартість нового лічильника в разі заміни — лише роботи із заміни.





Директор КП «Теплоенерго» також пояснив, що розрахунки зроблені за методикою і не можна множити суму на чотири роки. Бо в деяких будинках термін повірки лічильників уже настав, і внески розбиті не на 4 роки, а на рік. Проте таблиця, де вказана вартість, не містить приміток про те, чи розбита квартальна плата на рік, чи на чотири.





Мер Віталій Малецький запропонував Віталію Одношевному підготуватися краще до виконкому і все ж надати детальні роз'яснення — і щодо термінів, і щодо методики. На підготовку йому дали менше доби — проєкт рішення винесуть повторно на виконком першого вересня, о 13.00.





Мерія поспішає, бо до початку опалювального сезону лічильники у понад 400 будинках слід терміново повірити.