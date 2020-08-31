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Мэр рассказал, какой отвратительный пункт забора крови в 1-й больнице – и какой там стул задрипанный

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 1 133 Коментарів: 3

 
На замену стула и всего остального дал неделю

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий отругал руководителя горздрава Максима Середу за отвратительный пункт забора крови в 1-й городской больнице им. Богаевского. И дал неделю, чтобы привести помещение в порядок и заменить там мебель.


Речь идет о пункте забора крови для проведения ПЦР-тестов на COVID-19. Мэр там несколько раз сдавал кровь и сидел на задрипанном пластмассовом стуле, а задрипанная решетка в это время била его по коленям, потому что плохо закреплена.


 
31 августа на заседании исполкома мэр возмущался и требовал, чтобы руководитель горздрава сходил в этот пункт, посидел на этом стуле и понял, насколько некомфортно там кременчужанам. Руководитель горздрава оправдывался, что пункт временный, поэтому такой несимпатичный. На это мэр ответил:


– Ви здавали колись кров на ПЛР у першій лікарні? Не здавали? А ви сходіть, подивіться, в яких умовах люди там її здають. Я кілька разів ходив, здавав, дуже хотілося, щоб цей пункт забору крові перевели в інше приміщення і обладнали всім необхідним. Той пластиковий стілець, як у барах, білий такий, замизганий, та решітка, яка б’є по колінах, коли ти сідаєш і хтось необережно зайде або відкриє двері! До вас прохання – за тиждень знайти нове приміщення, щоб люди здавали кров у людських умовах, і дівчата, які там працюють, були забезпечені усім необхідним, дезінфікуючими засобами, та мали де руки помити. Через тиждень чекаємо фото на нашому штабі у п’ятницю, покажете, що там є, які меблі, які засоби дезінфекції.


В пятницу, 4 сентября, мы опубликуем фотографии отремонтированного пункта, которые покажет Максим Середа. И расскажем, что случилось с замызганным белым стулом, на котором так неудачно посидел мэр Кременчуга.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: грязный стул вечером деньги утром стулья пункт забора крови ПЦР-тесты городская больница Кременчуг мэр возмущен средства индивидуальной защиты дезинфектанты
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Коментарі: 3

588
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 19:49

Ой как озаботился мэр людьми в преддверии выборов... чтоб комфортно сиделось..


6 0
934
Angel737:
Сьогодні, 19:52

Ой как озаботился мэр людьми в преддверии выборов... чтоб комфортно сиделось..


2 1
913
jondin:
Сьогодні, 20:03

аяя срочно нужно выделить муликов так пять на ремонт


3 0

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