Мэр рассказал, какой отвратительный пункт забора крови в 1-й больнице – и какой там стул задрипанный

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий отругал руководителя горздрава Максима Середу за отвратительный пункт забора крови в 1-й городской больнице им. Богаевского. И дал неделю, чтобы привести помещение в порядок и заменить там мебель.
Речь идет о пункте забора крови для проведения ПЦР-тестов на COVID-19. Мэр там несколько раз сдавал кровь и сидел на задрипанном пластмассовом стуле, а задрипанная решетка в это время била его по коленям, потому что плохо закреплена.
31 августа на заседании исполкома мэр возмущался и требовал, чтобы руководитель горздрава сходил в этот пункт, посидел на этом стуле и понял, насколько некомфортно там кременчужанам. Руководитель горздрава оправдывался, что пункт временный, поэтому такой несимпатичный. На это мэр ответил:
В пятницу, 4 сентября, мы опубликуем фотографии отремонтированного пункта, которые покажет Максим Середа. И расскажем, что случилось с замызганным белым стулом, на котором так неудачно посидел мэр Кременчуга.