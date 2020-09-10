В Кременчуге возросло количество детей, заболевших ОРВИ

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 874

За прошедшие сутки к медикам по поводу ОРВИ привели 119 детей. Также с жалобами на ОРВИ обратился 21 взрослый пациент. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова.



Грипп за прошедшие сутки не регистрировался ни у детей, ни у взрослых. Но у пяти взрослых пациентов выявлены пневмонии. У всех пятерых отобран биоматериал для анализов на коронавирусную инфекцию.



По состоянию на 11 сентября, в стационарах городских больниц проходит лечение 36 пациентов с пневмониями – 25 взрослых и 11 детей. У пяти взрослых пациентов состояние медики оценивают как тяжелое.



Медики отмечают, что случаев ОРВИ в сентябре у детей регистрируется больше, чем в летние месяцы, когда фиксировалось по 7-17 обращений по поводу ОРВИ в сутки.