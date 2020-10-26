Дзюдоїстка Єлизавета Каланіна стала чемпіонкою України

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 469

Наша спортсменка у фіналі перемогла дзюдоїстку з Дніпропетровщини

У Запоріжжі кременчужанка Єлизавета Каланіна стала чемпіонкою України з дзюдо. Наша спортсменка під керівництвом тренерів Василя Волошина та Віталія Середи змагалася 14 та 15 жовтня.

На шляху до золотих нагород Єлизавета перемогла Валерію Окулову з Одещини, Катерину Човгун з Дніпропетровщини та львів’янку Василину Кириченко. А у фіналі кременчужанка перемогла Руслану Булавіну з Дніпропетровської області.





Також у Будапешті завершується турнір світової серії IJF Grand Slam. У заключний день змагань на татамі вийдуть шестеро українських дзюдоїстів Кеджау Ньябалі (до 90 кг), Віталій Шепель (до 90 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Данило Гуцол (до 100 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг) та кременчужанка Єлизавета Каланіна (понад 78 кг).

