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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

Набсовет Кременчугского завода металлоизделий уволил директора - тот стал депутатом горсовета

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 115

Вместо него будет работать начальник технического бюро цеха

Набсовет ПАО «Кременчугский завод металлических изделий» уволил с должности директора Александра Никифорова, назначив вместо него начальника технического бюро цеха Дмитрия Бончковского.


Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение набсовет принял 30 октября текущего года. Уточняется, что полномочия Никифорова прекращаются 4 ноября, а срок полномочий Бончковского – с 5 ноября 2020 года по 5 ноября 2021 года.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: металл директор заводы
компанія «Інтера Люкс»
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