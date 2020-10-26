Набсовет Кременчугского завода металлоизделий уволил директора - тот стал депутатом горсовета

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Набсовет ПАО «Кременчугский завод металлических изделий» уволил с должности директора Александра Никифорова, назначив вместо него начальника технического бюро цеха Дмитрия Бончковского.





Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение набсовет принял 30 октября текущего года. Уточняется, что полномочия Никифорова прекращаются 4 ноября, а срок полномочий Бончковского – с 5 ноября 2020 года по 5 ноября 2021 года.