Жахастики в кінці вихідного дня: 16 наймоторошніших фільмів на Ґеловін

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 2 837

Якщо ви так і не обрали, куди підете на геловінську вечірку, пропонуємо провести моторошний вечір вдома, влаштувавши справжнісінький кіномарафон. Підібрали для вас 16 жахастиків від класики до сьогодення.





Омен (1976, режисер Річард Доннер)









Класика світового горрору від режисера Річарда Доннера, заснована на Біблійних переказах про пришестя у світ Антихриста. Дружина американського дипломата Роберта Торна (в його ролі знявся легендарний Грегорі Пек) народжує мертву дитину, і її чоловік усиновляє немовлятко з незрозумілим родимкою у вигляді трьох шісток - числа звіра. Подробиці народження дитини, названої Демієном, невідомі, але з часом стає ясно, що він - досить незвичайний хлопчик...





Дитина Розмарі (1968, режисер Роман Поланські)









Хоррор визнаного майстра Романа Поланські - екранізація однойменного роману Айри Левіна. Молода бездітна пара Розмарі і Гай Вудхауз (їх зіграли зірки тих часів Міа Ферроу і Джон Кассаветіс) переїжджають до нью-йоркського Бремфорда. Тут вони знайомляться з ексцентричними нав'язливими сусідами Мінні і Романом Кастеветами. Одного разу Розмарі бачить дивне видіння, в якому Гай, перетворившись на демона, ґвалтує її. За кілька днів дівчина дізнається, що вагітна. Не все гаразд і з тими самими сусідами: Розмарі починає підозрювати їх у приналежності до певного релігійного культу...





Дев'яті врата (1999, режисер Роман Поланські)









Ще один фільм Романа Поланські з Джонні Деппом у головній ролі. Власник найбільшої в світі бібліотеки окультних книг звертається із незвичайним, але дуже вигідним замовленням до одного з кращих фахівців з пошуку, скупки та оцінки раритетних видань Діна Корсо (його і грає Депп): визначити справжність унікального фоліанту XVII століття під назвою «Дев'ять врат до царства привидів». З його допомогою, якщо вірити переказам, можна викликати самого Люцифера...

Жах Амітівілля (1979, режисер Стюарт Розенберг)









Ще одна екранізація - цього разу роману Джея Енсона «Жах Амітівілля», написаного на основі реальної історії про жителя невеликого американського містечка Рональда Дефео-молодшого, який 17 вересня 1974 року перестріляв із дробовика всю свою сім'ю, діючи, як сказав сам Рональд, за наказом такого собі «індіанського вождя». За кілька років будинок в Амітівіллі, де сталася ця загадкове масове вбивство, купує молода подружня пара з трьома дітьми - Кетлін і Джордж Лутци. Незабаром тут починають відбуватися незрозумілі і страшні події...





Дракула (1992, режисер Френсіс Форд Коппола)









Ну який Гелловін без короля нечистої сили і вампірів графа Дракули! Фільмів і серіалів із ним уже десятки, проте картина Френсіса Форда Копполи, знята за мотивами роману Брема Стокера з неповторним Гарі Олдманом у головній ролі, і на сьогодні залишається однією з найстильніших і атмосферніших. Справляють враження й інші імена залучених до проекту акторів: Ентоні Гопкінс, Вайнона Райдер, Моніка Беллуччі, Кіану Рівз, і це не повний список.Сюжет: кінець XIX століття, Лондон. Молодий юрист Джонатан Гаркер вирушає у справах до Трансільванії до графа Дракули, який бажає придбати нерухомість у столиці Англії. Але Джонатан не знає, хто такий Дракула насправді...





Дзвінок (1998, режисер Хідео Наката)









Ще одна екранізація – цього разу романів Кодзі Судзукі «Дзвінок» і «Спіраль», які набули культового статусу в Японії та світі. Молода журналістка розслідує загадкову забобону про смертельну відеокасету. У будинку того, хто подивиться її, спочатку лунає дивний телефонний дзвінок, а трохи пізніше його знаходять мертвим. Після того, як за таємничих обставин помирає її племінниця, журналістка вирішує взятися за розслідування і сама переглядає нещасливу касету. Трохи пізніше в її квартирі лунає дзвінок... У 2002 році американський режисер Гор Вербінські зняв однойменний рімейк із Наомі Воттс у головній ролі.

Діти кукурудзи (1984, режисер Фріц Кірш)









Так само, як без Дракули, складно уявити цю добірку без Короля жахів Стівена Кінга. До цього списку можна було б включити більшу частину його екранізацій, але обмежимося двома.Оповідання «Діти кукурудзи» було перенесено на великий екран Фріцем Кіршем у 1984 році, а головні ролі в ньому виконали Пітер Гортон, Лінда Гемілтон і Джон Френклін. У маленькому містечку, навколо якого тягнуться кукурудзяні поля, з'являється 12-річний проповідник Ісаак.Він закликає дітей вбивати дорослих, аби їх кров'ю наситити спраглі поля. Ісаак забороняє дітям грати і переконує принести себе в жертву полям у день 18-річчя... Одного разу до містечка, заблукавши, випадково потрапляє подружня пара....





Кладовище домашніх тварин (1989, режисер Мері Ламберт)









Напевно, один з найжахливіших романів Кінга, який отримав цілком якісну й атмосферну екранізацію. Доктор Луїс Крід переїжджає до маленького містечка, де на його сім'ю чекає великий будинок, а його самого - скромна посада лікаря місцевого коледжу. Будинок Крідів розташований на краю густого, величного лісу, а в самому лісі - маленьке кладовище, де місцеві жителі ховають своїх домашніх тварин. Однак трагічні обставини - загибель улюбленця родини кота Черча під колесами вантажівки - приведуть Луїса вже на інше - закинуте індіанське кладовище, що володіє, за легендою, таємничою силою, що воскрешає. І якось уночі загиблий кіт повертається до господарів...

Від заходу до світанку (1995, режисер Роберт Родрігес)









Культове кіно Роберта Родрігеса дещо вибивається з інших картин у цій добірці іронією і стьобом, але водночас йому цілком до снаги нагнати на глядача і страху. За іменами воно не поступається «Дракулі» Копполи: у Родрігеса зіграли Джордж Клуні, Квентін Тарантіно та Гарві Кейтель із Сальмою Хайєк на додачу. Рятуючись від поліції після нальоту на банк, два брати-грабіжники беруть у заручники священика і його дітей. Біля американського кордону вони вирішують провести ніч у придорожньому барі. Саме тут усе і починається...





Прокляття Анабель (2014, режисер Джон Р.Леонетті)









Один з свіжесеньких фільмів жахів у цій добірці. Навряд чи Джон, який купив в подарунок своїй дружині рідкісну старовинну ляльку в білій весільній сукні, міг припустити, який жах буде цьому наслідком. Починається все з того, що до їхнього будинку вдираються члени сатанинського культу... У головних ролях - Аннабель Волліс иа Ворд Гортон.

«Вінчестер: Будинок, збудований привидами» (2018, режисери Майкл Спіріг, Пітер Спіріг)









Мабуть, один з кращих фільмів жанру, що вийшли в український прокат у 2018 році. Брати Майкл і Пітер Спіріг зняли вельми вдалу варіацію на тему будинку з темним минулим і зловісним сьогоденням. Присутність потойбічного тут відчувається відразу і на кожному кроці, у кожній кімнаті, які зводяться одна за одною у цьому будинку зовсім не випадково. Тож не бракує і кімнат, і таємниць, і привидів, і просто кістяків у шафах власників. Якихось оригінальних сюжетних ідей у картині, за великим рахунком, немає, але увага сценаристів і режисерів до деталей, чудово оформлені інтер'єри йатмосферна музика Пітера Спіріга, який виступив за сумісництвом і композитором стрічки, дають бажаний ефект: «Вінчестер ....» тримає напругу й інтригу аж до фіналу. Свій внесок робить йакторська гра: Гелен Міррен, як завжди, неперевершена, а Джейсон Кларк складає їй дуже гідний дует.

«Без сну» (2018, режисер Густаво Ернандес)









Ще один стильний і грамотно поставлений фільм жахів, який можна певною мірою віднести і до психологічних трилерів. Актори з театральної трупи жертвують своїм фізичним і психічним здоров'ям, позбавляючи себе сну заради того, аби загострити почуття і не зіграти, а справді прожити своїх героївна сцені. Але услід за багатоденним безсонням неминуче приходить зовсім інше, загострене сприйняття реальності, бі навіть реальностей, куди їх опускають мозок, що працює на межі виснаження, і таємниці якого людині достеменно не відомі сьогодні і наполовину, і підсвідомість. Людина в такому стані - майже ідеальний об'єкт для психологічних маніпуляцій, оскільки об'єктивно оцінювати те, що відбувається, вона вже не може. А там, на межі реальностей, уже чатує й містичне. Так і стикуються фільм жахів із психологічним трилером. Ідеально обране й місце дії – занедбанапсихіатрична клініка, яка за наповненістю зловісними таємницями і темними сторінками своєї історії мало чим поступається будинкам із привидами. Над фільмом професійно попрацювала вся творча група і передусім сценаристи, які забезпечили йому найкарколомніші і несподівані повороти в сюжетіта геть непередбачуваний фінал. Найвищих оцінок варта й акторська гра, де когось одного навіть складно виокремити: на знімальному майданчику виклалися все, і це помітно практично у кожному кадрі.

«Монахиня» (2018, режисер Корін Гарді)









Фільм із циклу «Закляття», що у свою чергу об'єднує наступні франшизи: власне «Закляття», стрічки про диявольську ляльку Анабель, а також відомі фільми жахів про проклятий будинок в Амітивілі. Зокрема, одна з головних героїнь картини Гарді - демон в образі черниці фігурує як другорядний персонаж у «Заклятті 2», а також в одному з фільмів серії «Амітивіль». Що ж до самої «Монахині», то вона є досить потужним, хоча й не без недоліків фільмом жахів. Після загадкового самогубства черниці у відлюдному румунському монастирі Ватикан направляє туди для розслідування священика і послушницю, яким і доведеться стикнутися з підступним злом в особі вищезгаданої черниці. Шанувальники жанру оцінять вдало вибрані локації (Гарді справді знімав у румунському монастирі тайого околицях), зловісну таємничу атмосферу, навіяну, в тому числі, і музикою Абеля Коженьовські. Варто звернути увагу і на переважно непогану гру акторів, де особливу увагу варто звернути на Таіссу Фармігу, яка грає послушницю. Таїсса є сестрою Віри Фарміги - актриси українського походження, яка виконує головну роль у «Закляттях».

«Геловін» (2018, режисер Девід Гордон Грін)









Свіженький фільм жахів, який минулого тижня тільки-но вийшов в український прокат. Легендарний маніяк Майкл Маєрс знову на екрані через 40 років. Річ у тім, що Грін знімав свій фільм як прямий сиквел культового «Геловіна» 1978 року, фактично проігнорувавши сюжети знятих у наступні роки продовжень. До своїх ролей за 40 років повернулися Джеймі Лі Кертіс, яка зіграла Лорі Страуд, і Нік Касл, котрий знову виконав роль Майкла Маєрса. Загалом картині Гріна вдалося зберегти дух оригіналу, хоча низкою моментів вона йому й поступається. Єдине, що дещо спантеличує, так це нехай і вельми туманний, але все ж натяк на продовження у фіналі, у той час, як Карпентер, якийвиступив у цьому проекті виконавчим продюсером, запевняє, що це останній фільм франшизи. Час покаже, хоча, мабуть, цикл справді варто завершити: оригінальні сюжетні ідеї для можливого продовження наразі взагалі не проглядаються.





«Сонцестояння» ( 2019, р ежисер Арі Астер)









Це другий фільм в кар'єрі Арі Астера, який прославився похмурою «реінкарнацією». Пригоди американської пари в нордичному колориті святкування літнього Дня сонцестояння в Швеції на тлі наростаючої моди на Скандинавію виглядають цілком виправдано. Все точно і красиво, перед зйомками режисер не полінувався вивчити стародавні обряди і ритуали вікінгів. І, напевно, після цього фільму варто визнати, що Астер - нова фігура в жанрі жахів. В «Сонцестоянні» відчувається зрілість, глибина і - снобізм заокеанської наддержави перед дрімучим Старим Світом.









«Сторожка» (2019, режисер Северин Фіала, Вероніка Франц)









Двоє дітей, які переживають недавнє самогубство матері, вирушили в заміський будинок разом з новою пасією батька. На носі Різдво, і тато вирішив, що це найкращий час для налагодження відносин з Грейс. Пізніше йому довелося на пару днів відлучитися, а місцевість накрила снігова буря - діти і жінка виявилися відрізаними від світу. Тут же з'ясувалася одна цікава деталь: майбутня мачуха - дочка засновника релігійного культу, всі члени якого наклали на себе руки. Грейс - єдина, хто залишився живим.