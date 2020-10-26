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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Гольові гойдалки під зливою: «Кремінь» розписав мирову з «Нивою»

Сьогодні, 18:21 Переглядів: 226

 

Кременчуцька команда не змогла дотиснути суперника на виїзді 

Сьогодні, 31 жовтня, футболісти «Кременя» помірялися силами з тернопільською «Нивою». Матч відбувся на полі в смт Вишнівець, за 50 км від Тернополя, адже місто увійшло в «червону» зону карантинних обмежень.


«Нива» Тернопіль – «Кремінь» – 2:2 (0:1)

Голи: Гатала, 58, Кисленко, 82 – Сорокін, 45+2, Фернандо, 61

«Нива»: Механів, Дворовенко, Зінь, Вовченко, Хруставка, Демченко, Малащук, Волохатий, Скакун, Проців, Кисленко. Запасні: Єрмолов, Жупанський, Бідний, Гатала, Кохман, Мамешев, Різник. В. о. головного тренера: Ігор Білан

«Кремінь»: Данкович, Бичков, Зубков, Головко, Чеботаєв, Жонатан, Геловані, Брюхов, Мурашов, Галата, Сорокін. Запасні: Олійник, Куліш, Білоус, Фернандо, Бородай, Островський. Головний тренер: Олександр Головко


Головний арбітр - Ігор Бич (Київ) Асистенти арбітра - Юрій Ковальчук (Львів), Сергій Наскалов (Мукачево) 4-й арбітр - Іван Мандзюк (Тернопіль) Спостерігач арбітражу - Ігор Овчар (Івано-Франківськ) 


Гра видалася нервовою та з великою кількістю боротьби. Моменти мав Євген Мурашов та Проців з команди суперників. Вже у компенсований арбітром час «Кремінь» відзначився голом у роздягальню. Станіслав Сорокін зі штрафного майстерно поклав м’яч у ворота – 0:1.


На початку другого тайму господарі швидко зрівняли рахунок: Ігор Гатала після подачі з кутового завдав сильний удар по воротах «Кременя» - 1:1. «Кремінь» одразу кинувся відіграватися. Луїс Фернандо, який вийшов на заміну, з ювелірною точністю з лінії прострелив у дальню дев’ятку воріт – 2:1. Проте господарям за кілька хвилин вдалося відновити паритет в матчі. Сергій Кисленко після скидання Олександра Демченка пробив у дальній кут воріт – 2:2. Кременчужани намагалися вирвати перемогу, проте у компенсований арбітром час голкіпер Механів у неймовірному сейві відбив удар наших хлопців. Нічия й «Кремінь» залишається в середині турнірної таблиці.


5 листопада «Кремінь» вдома прийме «Миколаїв». Матч розпочнеться о 14.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».

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Автор: Альона Душенко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»
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