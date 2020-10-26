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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Кременчуці зареєстрували 26 нових випадків захворювання на коронавірус

Вчора, 20:17 Переглядів: 750

Серед хворих 17-річний юнак

31 жовтня в Кременчуці зареєстрували 26 нових випадків захворювання на коронавірус.


Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 18 жінок віком від 20 до 70 років та 7 чоловіків віком від 32 до 69 років. Також захворів 17-річний юнак.


25 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Один - лікується в інфекційному шпиталіі.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Всього зареєстрували 1410 випадків: одужало 576, померло 32.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»
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