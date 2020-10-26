В Кременчуці зареєстрували 26 нових випадків захворювання на коронавірус

Вчора, 20:17 Переглядів: 750

31 жовтня в Кременчуці зареєстрували 26 нових випадків захворювання на коронавірус.





Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 18 жінок віком від 20 до 70 років та 7 чоловіків віком від 32 до 69 років. Також захворів 17-річний юнак.





25 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Один - лікується в інфекційному шпиталіі.





По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.





Всього зареєстрували 1410 випадків: одужало 576, померло 32.