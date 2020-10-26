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На Молодіжному BMW збив людину

Вчора, 23:55 Переглядів: 188

 

Після цього автівка в'їхала в знак

31 жовтня пізно вночі на Героїв України BMW збив людину і після цього в'їхав в дорожний знак.


Як повідомляють очевидці, збитий чоловік живий - його забрала «швидка».

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП
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