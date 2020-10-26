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Кременчук, Культура, Кременчуг

За ґеловінським колоритом «дуйте» до бібліотеки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 183

 

Там вбрали дивовижних гавбузів

У всьому світі в ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначають містичне та старовинне свято Ґелловін. Кременчуцькі бібліотекарі не лишились осторонь і у вітрині абонементу (вул.Соборна, 11) влаштували цілу фотозону з чарівними гарбузами.


Такоб бібліотекарі вирішили нагадати читачам, що в Україні існує давнє дохристиянське свято, яке теж припадає саме на цей час – Велесова ніч (в честь одного з язичницьких божеств – бога Велеса). Це час містичний, таємничий, коли трапляються різні дива та перетворення.


Тож, сьогодні у рубриці «Бібліо-читання з бібліотекарем» представляємо оповідання нашої кременчужанки Анни Пахомової «Відьма я» із містичної збірки «Потайсвіт».


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Хеллоуин библиотека
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