На Халаменюка Mercedes наздогнав автобус №25

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Інформації про постраждалих не надходило

31 жовтня на вул. Халаменюка сталася ДТП за участю автобуса.





Очевидці повідомляють, що мікроавтобус Mercedes в'їхав у автобус №25. Через ДТП там зупинилися тролейбуси - заняті обидві смуги руху.





Інформації про постраждалих не надходило.



