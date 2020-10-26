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Надзвичайні новини

На Халаменюка Mercedes наздогнав автобус №25

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 482

 

Інформації про постраждалих не надходило

31 жовтня на вул. Халаменюка сталася ДТП за участю автобуса.


Очевидці повідомляють, що мікроавтобус Mercedes в'їхав у автобус №25. Через ДТП там зупинилися тролейбуси - заняті обидві смуги руху.


Інформації про постраждалих не надходило. 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП с маршруткой
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