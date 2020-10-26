На Халаменюка Mercedes наздогнав автобус №25

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Інформації про постраждалих не надходило
31 жовтня на вул. Халаменюка сталася ДТП за участю автобуса.
Очевидці повідомляють, що мікроавтобус Mercedes в'їхав у автобус №25. Через ДТП там зупинилися тролейбуси - заняті обидві смуги руху.
Інформації про постраждалих не надходило.