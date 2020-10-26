З концетраторами для Кременчука є проблеми: їх немає на складах

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З закупівлею 38 концетраторів для Кременчука є проблеми – заявки на ці апарати подані, але вже близько місяця їх немає в наявності на складах оптових постачальників. Про це розповів начальник міського управління охорони здоров’я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Та все ж ситуація вирішується, і перші поставки мають надійти до нашого міста через 10 днів, а до кінця листопада будуть замовлені всі концентратори.





Головний медик міста повідомив, що в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» планують встановити ємність промислових масштабів для збереження кисню, що замінюватиме 150 балонів із киснем. Або якщо порівняти з кріоциліндрами, то один такий може замінити 24 балони, а ємність вміщує в 6 разів більше, ніж один кріоциліндр. З цієї ємності можна заправляти кріоциліндри, а з них подавати кисень по ценралізованому киснепроводу до хворих. Протягом місяця у ЛІЛ «Кременчуцька» мають встановити ємність і підключити її до системи.





Що стосується Першої міської лікарні, де зараз розвернули інфекційний шпиталь, у цьому медичному закладі встановлені два кріоциліндри. Ще один додатковий у випадку нагальної необхідності візьмуть в безоплатну оренду. Також у Першій лікарні заплановано додатково підвести 28 точок під'єднання кисню (на 4-ому поверсі, де знаходяться ЛОР- та офтальмологічне відділення). Другий і третій поверхи лікарні забезпечені точками централізованого постачання кисню.