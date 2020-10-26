Кременчук отримає 4,3 млн грн, аби забезпечити киснем ліжка у лікарнях з хворими на COVID-19

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 719

Кременчук отримає 4 млн 300 тисяч грн державної субвенції на забезпечення киснем ліжок у лікарнях, які надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19. Про це ТЪ повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Максим Середа.





Як інформує Полтавська ОДА, на ці потреби з державного бюджету виділили 571 мільйон гривень, які розподілили по регіонах України. Полтавщина отримала 20,3 млн грн для 18 лікарень в області. Ці гроші підуть на поточні та капітальні ремонти системи централізованої подачі кисню, реконструкції киснепроводів, закупівлю флуометрів, криоциліндрів, кисневих концентраторів, кріогенних ємностей тощо.





Загалом в області 733 ліжка забезпечені централізованою подачею кисню (638 – у лікарнях першої хвилі та 95 – у лікарнях другої). За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, це в межах 60%, але треба розгорнути додатково ліжок із кисневою підтримкою щонайменше до 80%.





- За кошти субвенції додатково буде створено 299 точок подачі кисню та 106 кисневих концентратів. Але суттєва фінансова підтримка буде спрямована на модернізацію самої системи, щоб у кожній лікарні була стабілізована подача кисню, – прокоментував директор департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак.





Безпосередньо у Кременчуці субвенцію отримають наступні лікарні:

лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»;

Кременчуцька міська дитяча лікарня;

Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»;

Кременчуцька перша міська лікарня імені Богаєвського.

Максим Середа розповів, що у Кременчуці планують додатково збільшити кількість точок підведення кисню (наразі їх 102, а стане 152), а також потужність кисневих станцій, які вже є у лікарнях. Крім того, закуплять кисневі концентратори – мобільні апарати, які не потребують централізованого підведення кисню і можуть бути розміщені у будь-якій палаті біля ліжка хворого. У лікарнях нашого міста їх у наявності 23, а придбають ще 38, які можуть виробляти від 5 до 20 л кисню за хвилину. Ті, що продукують 20 л/хв – це потужні станції, їх можна підключати напряму до апаратів штучної вентиляції легень.



