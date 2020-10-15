Максим Середа спростував інформацію про те, що у лікарнях Кременчука немає вільних ліжок

Разом з тим, з ГРВІ і навіть пневмонією (яка не ускладнена) вас можуть залишити вдома, лікуватися амбулаторно
16 жовтня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації начальник управління охорони здоров'я Максим Середа спростував відомості про те, що кременчужанам відмовляють у госпіталізації, бо вільних ліжок у лікарнях більше немає, а інфекційне відділення повністю завантажене. Він зауважив, що ця інформація не відповідає дійсності.
Разом з тим, він зазначив, що направлятимуть людей у стаціонар суворо по показниках здоров'я, керуючись протоколами, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. З ГРВІ і навіть пневмонією (яка не ускладнена) вас можуть залишити вдома, лікуватися амбулаторно.
За попередню добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів на амбулаторний прийом звернулися 110 дорослих і 68 дітей. Під час прийому сімейними лікарями встановили 36 пневмоній у дорослих (які лікуватимуться амбулаторно) і виставили 54 підозри на COVID-19, по яким взяті біологічні матеріали на вивчення для встановлення остаточного діагнозу. Загалом за минулу добу взяли на дослідження 196 зразків біоматеріалів.
Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях із діагнозом «пневмонія» перебувають 77 кременчужан, у 12 із них – тяжкий перебіг хвороби. Зокрема, 44 пацієнти із пневмоніями проходять лікування в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька», 28 осіб – в інфекційному шпиталі Першої міської лікарні, четверо дітей лікуються в дитячій міській лікарні. Серед дитячого населення Кременчука хворих на COVID-19 немає.
Усього від початку карантину від коронавірусної інфекції лікувалося 766 кременчужан, зараз перебувають на лікуванні у стаціонарі 37 кременчужан і 11 жителів Кременчуцького та колишнього Глобинського районів. Амбулаторно лікується 400 пацієнтів. Одужало за весь період 307 кременчужан, померло 22 людини.