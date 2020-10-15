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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Максим Середа спростував інформацію про те, що у лікарнях Кременчука немає вільних ліжок

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 1 518 Коментарів: 1

 

Разом з тим, з ГРВІ і навіть пневмонією (яка не ускладнена) вас можуть залишити вдома, лікуватися амбулаторно

16 жовтня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації начальник управління охорони здоров'я Максим Середа спростував відомості про те, що кременчужанам відмовляють у госпіталізації, бо вільних ліжок у лікарнях більше немає, а інфекційне відділення повністю завантажене. Він зауважив, що ця інформація не відповідає дійсності.


- Після того, як відкрили інфекційний шпиталь в Першій міській лікарні, завантаженість ліжок по дорослому фонду менше 50%. Місця у нас є, кадри є, лікувати є чим, – каже пан Середа.


Разом з тим, він зазначив, що направлятимуть людей у стаціонар суворо по показниках здоров'я, керуючись протоколами, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. З ГРВІ і навіть пневмонією (яка не ускладнена) вас можуть залишити вдома, лікуватися амбулаторно.


- Якщо ми будемо госпіталізувати всіх хворих з ГРВІ або з загостренням бронхіту, з пневмонією, звичайно, тоді ніякого ліжкового фонду, навіть якщо ми 500 ліжок відкриємо, його не вистачить. Тому рішення про госпіталізацію приймає виключно лікар, а не пацієнт, строго по показникам: сатурація (насичення крові киснем), пульс, температура, частота дихання, загальний стан, наявність або відсутність якихось хронічних захворювань та інше. Виважено приймаємо всі ці рішення, - підсумував він.


Віцемер Ольга Усанова озвучила дані про рівень захворюваності серед кременчужан станом на 16 жовтня.


За попередню добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів на амбулаторний прийом звернулися 110 дорослих і 68 дітей. Під час прийому сімейними лікарями встановили 36 пневмоній у дорослих (які лікуватимуться амбулаторно) і виставили 54 підозри на COVID-19, по яким взяті біологічні матеріали на вивчення для встановлення остаточного діагнозу. Загалом за минулу добу взяли на дослідження 196 зразків біоматеріалів.

 

Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях із діагнозом «пневмонія» перебувають 77 кременчужан, у 12 із них – тяжкий перебіг хвороби. Зокрема, 44 пацієнти із пневмоніями проходять лікування в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька», 28 осіб – в інфекційному шпиталі Першої міської лікарні, четверо дітей лікуються в дитячій міській лікарні. Серед дитячого населення Кременчука хворих на COVID-19 немає.

 

Усього від початку карантину від коронавірусної інфекції лікувалося 766 кременчужан, зараз перебувають на лікуванні у стаціонарі 37 кременчужан і 11 жителів Кременчуцького та колишнього Глобинського районів. Амбулаторно лікується 400 пацієнтів. Одужало за весь період 307 кременчужан, померло 22 людини.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: news.liga.net
Теги: коронавірус коронавирус карантин пациенты ОРВИ пневмония госпитализация больницы
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

367
gansit:
Сьогодні, 16:57

А кто ему еще верит?


5 1
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