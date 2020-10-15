Максим Середа спростував інформацію про те, що у лікарнях Кременчука немає вільних ліжок

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 1 518 Коментарів: 1

Разом з тим, з ГРВІ і навіть пневмонією (яка не ускладнена) вас можуть залишити вдома, лікуватися амбулаторно

16 жовтня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації начальник управління охорони здоров'я Максим Середа спростував відомості про те, що кременчужанам відмовляють у госпіталізації, бо вільних ліжок у лікарнях більше немає, а інфекційне відділення повністю завантажене. Він зауважив, що ця інформація не відповідає дійсності.





- Після того, як відкрили інфекційний шпиталь в Першій міській лікарні , завантаженість ліжок по дорослому фонду менше 50%. Місця у нас є, кадри є, лікувати є чим, – каже пан Середа.





Разом з тим, він зазначив, що направлятимуть людей у стаціонар суворо по показниках здоров'я, керуючись протоколами, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. З ГРВІ і навіть пневмонією (яка не ускладнена) вас можуть залишити вдома, лікуватися амбулаторно.





- Якщо ми будемо госпіталізувати всіх хворих з ГРВІ або з загостренням бронхіту, з пневмонією, звичайно, тоді ніякого ліжкового фонду, навіть якщо ми 500 ліжок відкриємо, його не вистачить. Тому рішення про госпіталізацію приймає виключно лікар, а не пацієнт, строго по показникам: сатурація (насичення крові киснем), пульс, температура, частота дихання, загальний стан, наявність або відсутність якихось хронічних захворювань та інше. Виважено приймаємо всі ці рішення, - підсумував він.





Віцемер Ольга Усанова озвучила дані про рівень захворюваності серед кременчужан станом на 16 жовтня.