Аграрії Полтавщини завершили посів озимих на зерно

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Важливим елементом для зменшення впливу кліматичних змін на сільське господарство області є відновлення потенціалу зрошення. Зокрема, в Кременчуцькому, Кобеляцькому, Глобинському, Козельщинському районах

Під урожай 2021 року посіяно 238 тис. га озимих культур. За інформацією Полтавської облдержадміністрації, це складає 100% до прогнозу.





Як повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА Сергій Фролов, найбільшу частку у структурі озимих у регіоні зайняла пшениця. Нею засіяли 225,5 тис. га. Далі йде озимий ячмінь (8,5 тис. га), жито (4,1 тис. га) та ріпак (6,5 тис. га).





- Нині на 85% площ пшениці знаходиться в доброму та задовільному стані. Площі озимих зернових під урожай наступного року не зменшили. Після зібрання урожаю в області проводиться підготовка ґрунту на зяб, який потрібно провести на площі понад 1,1 млн га. Нині такі роботи здійснили на 375 тис. га або 22% площ, – сказав Сергій Фролов.





Господарства області уже розпочали роботу щодо формування страхового фонду насіння ярих культур. Насіння засипали до сховищ в повному обсязі, ведеться його доробка до посівних кондицій.





Для зменшення наслідків частих засух рекомендовано господарствам області впроваджувати волого- та енергозберігаючі технології обробітку ґрунту.





Південним районам області, які найбільш страждають від засух, рекомендують переходити на посів гібридів кукурудзи середньої групи стиглості, зменшивши натомість площі під пізньостиглою групою. Також пропонують збільшувати частку ранніх зернових культур у зерновій структурі посівних площ, так як вони більш ефективно використовують зимові та весняні опади для формування врожаю.

Важливим елементом для зменшення впливу кліматичних змін на сільське господарство області є відновлення потенціалу зрошення. Зокрема, в Кременчуцькому, Кобеляцькому, Глобинському, Козельщинському районах.