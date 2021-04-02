На Кременчуцькому водосховищі 26-річний браконьєр наловив риби на 80 тисяч грн

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Хлопець вбрід за допомогою двох сіток виловив 111 кг різної риби

1 квітня близько 11.00 правоохоронці на Кременчуцькому водосховищі поблизу с. Шушваловка колишнього Глобинського району затримали чоловіка, який займався незаконним виловом риби, інформує Полтавський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у фейсбуці.





26-річний хлопець вбрід за допомогою двох сіток виловив 111 кг різної риби, внаслідок чого рибне господарство України зазнало збитків на 81 020 грн.





Заборонені знаряддя лову, забрідні чоботи та незаконний улов вилучені до рішення суду.





За повідомленням відділу комунікації поліції Полтавської області, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.